Получите все материалы CNews по ключевому слову
UserGate Policy Language
УПОМИНАНИЯ
UserGate Policy Language и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 350 2
|ФОРС - Центр разработки 653 1
|Cisco Systems 5161 1
|Fortinet 393 1
|Чернов Иван 33 2
|Курашев Дмитрий 55 2
|Дегтярев Павел 2 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
|Кистанов Александр 3 1
|Левченко Александр 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149842 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17916 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44355 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.