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UserGate Policy Language


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
27.04.2023 Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

UserGate Policy Language и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 350 2
ФОРС - Центр разработки 653 1
Cisco Systems 5161 1
Fortinet 393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3127 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4453 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26120 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 997 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 648 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 523 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68650 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29281 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 845 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 202 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 480 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1518 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2082 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7528 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 409 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12386 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24971 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1863 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3224 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2412 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16293 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10626 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20999 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 351 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2171 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30700 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32105 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 806 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1720 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5974 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 61 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1817 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 4 1
UserGate Balancer 1 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 9 1
UserGate SUMMA 34 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 17 1
UserGate X 4 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
UserGate Client Cabinet 2 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Чернов Иван 33 2
Курашев Дмитрий 55 2
Дегтярев Павел 2 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Кистанов Александр 3 1
Левченко Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149842 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17916 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44355 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11297 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24896 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10228 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Образование в России 2379 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30359 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14211 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 416 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5046 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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