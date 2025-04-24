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UserGate Factor
|24.04.2025
|Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше 1
|18.04.2025
|Центр мониторинга и реагирования UserGate под брендом UserGate Factor 1
|17.04.2025
|UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1
UserGate Factor и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузеванов Дмитрий 21 3
|Зайцева Маргарита 7 2
|Чернов Иван 32 2
|Косова Юлия 7 2
|Бейбутов Эльман 14 1
|Прямов Кирилл 5 1
|Кистанов Александр 3 1
|Левченко Александр 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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