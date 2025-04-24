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UserGate Factor



24.04.2025 Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше 1
18.04.2025 Центр мониторинга и реагирования UserGate под брендом UserGate Factor 1
17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

UserGate Factor и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 339 3
ИИТ - Институт информационных технологий 5 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Петровский парк 4 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 779 3
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 298 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 2
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 79 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16072 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11294 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2335 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 501 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 441 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 623 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3805 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 841 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6428 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 416 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2855 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1070 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6361 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3676 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 803 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 784 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12940 1
UserGate SUMMA 32 3
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 4 2
UserGate MC - UserGate Management Center 16 2
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management 10 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 57 2
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 2
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 9 1
Кузеванов Дмитрий 21 3
Зайцева Маргарита 7 2
Чернов Иван 32 2
Косова Юлия 7 2
Бейбутов Эльман 14 1
Прямов Кирилл 5 1
Кистанов Александр 3 1
Левченко Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 911 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7971 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7122 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16636 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 1
Аудит - аудиторский услуги 2780 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 9 2
UserGate Open Conf 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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