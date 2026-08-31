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Эксперты UserGate Factor выпустили сигнатуру для защиты популярного веб-фреймворка Next.js на ОС Windows

Эксперты UserGate Factor (uFactor) добавили в систему обнаружения вторжений (СОВ) вендора новую сигнатуру для детектирования и блокировки атак, эксплуатирующих критическую уязвимость в популярном фреймворке для создания веб-приложений и сайтов Next.js, сервер которого работает на ОС Windows. Бреши CVE-2026-75604 был присвоен рейтинг 9 из 10 по шкале CVSSv3.1, что подчеркивает необходимость немедленного принятия мер защиты. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

Уязвимость позволяет злоумышленнику получить несанкционированный доступ к чувствительным файлам на сервере Next.js, работающем на операционной системе семейства Windows. Эксперты предупреждают, что эксплуатация этой ошибки может быть использована для хищения серверной конфигурации, учетных данных или иных конфиденциальных файлов, что в дальнейшем создает предпосылки для удаленного выполнения вредоносного кода (RCE) на скомпрометированном сервере.

«Уязвимость CVE-2026-75604 представляет собой опасный сценарий неавторизованного выполнения кода на ОС Windows с установленным Next.js. Злоумышленники могут использовать ее для захвата контроля над сервером, получения доступа к обрабатываемым данным и развития атаки внутрь сети. Для организаций это грозит не просто утечкой чувствительных данных, но и созданием условий для полной утраты контроля над сервером и компрометации всей инфраструктуры. Учитывая широкую распространенность Next.js в современных корпоративных веб-приложениях, успешная эксплуатация этой уязвимости может привести к масштабным компрометациям и серьезным финансовым потерям. Именно поэтому мы оперативно разработали и добавили соответствующую сигнатуру в СОВ UserGate, чтобы заблокировать этот вектор атаки еще на подходе к инфраструктуре клиентов», — отметил Дмитрий Овчинников, архитектор информационной безопасности UserGate Factor.

Чтобы минимизировать риски, специалисты UserGate рекомендуют в первую очередь обновить фреймворк Next.js на Windows-серверах до безопасных версий: 15.5.24 и выше (для ветки 15.x) или 16.3.3 и выше (для ветки 16.x).

Если оперативное обновление по каким-то причинам невозможно, критически важно компенсировать риск средствами защиты периметра. Для этого необходимо активировать в системе новую блокирующую сигнатуру IDPS “Next.js Windows Path Traversal Leading to RCE” и настроить правило WAF “Next.js Windows Path Traversal Leading to RCE” на отсечение подозрительных HTTP-запросов, содержащих признаки обхода директорий. Дополнительно команда SOC советует ИТ-специалистам проанализировать ретроспективные логи веб-сервера и средств защиты на предмет уже совершенных попыток взлома, а также проверить целостность конфигурационных файлов на затронутых серверах.

Актуальные версии сигнатур уже доступны всем пользователям UserGate в рамках регулярных обновлений, что позволяет закрыть этот вектор атаки быстро и без сложных перенастроек инфраструктуры.

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