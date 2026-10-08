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UserGate Factor: новая критическая уязвимость грозит пользователям Jira и Confluence

UserGate Factor (uFactor) предупреждает о новой критической уязвимости в линейке корпоративных продуктов Atlassian Data Center. Специалисты компании уже добавили в свои решения uNGFW и uWAF сигнатуры для защиты от эксплуатации данного дефекта. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE‑2026‑21589, связана с недостаточной проверкой путей в HTTP‑запросах. Ее критичность оценена в 9,3 балла по шкале CVSS 4.0. Эксплуатация дефекта позволяет удаленному злоумышленнику без прохождения аутентификации читать отдельные файлы в корневом каталоге веб‑приложения. При этом в UserGate отметили, что уязвимость не позволяет просматривать содержимое каталогов или подбирать имена файлов — для успешной атаки хакеру необходимо заранее знать точное имя и путь к целевому документу.

«Суть уязвимости заключается в том, что злоумышленник может обойти стандартные механизмы безопасности и получить доступ к системным файлам сервера, не имея при этом никаких учетных данных. Под угрозой находятся компании, которые используют популярные системы управления проектами и базами знаний, такие как Jira и Confluence, в корпоративном сегменте. Если используемое в корпоративном сегменте ПО не обновлено, хакеры могут провести успешную атаку и в дальнейшем похитить конфиденциальные данные: пароли, ключи доступа к API и внутреннюю документацию. Все это в перспективе создает высокую вероятность полноценного взлома всей инфраструктуры предприятия», — отметил архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников.

В зону риска попали все версии популярных корпоративных решений: Jira (Software и Service Management), Confluence, Bitbucket, а также Bamboo, Crowd, Crucible и Fisheye.

Для минимизации рисков в UserGate разработали и добавили в межсетевые экраны следующего поколения (uNGFW) и решения для защиты веб‑приложений (uWAF) специальные сигнатуры, позволяющие детектировать и блокировать подобные атаки.

В центре мониторинга и реагирования UserGate рекомендовали администраторам корпоративных сетей в кратчайшие сроки установить обновления безопасности для затронутых продуктов Atlassian. В случае если оперативный апдейт невозможен, пользователям рекомендуется ограничить доступ к уязвимым системам из внешней сети, активировать правила блокировки в профилях защиты uWAF и добавить соответствующую сигнатуру в блокирующее правило системы предотвращения вторжений (IDPS).

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