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Центр мониторинга и реагирования UserGate под брендом UserGate Factor

Центр мониторинга и реагирования UserGate, одно из главных направлений в обновленной концепции расширяющейся экосистемы UserGate SUMMA, сосредоточится на создании проактивной сервисной модели обеспечения информационной безопасности заказчиков под новым названием UserGate Factor. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Как фактору в уравнении, команде UserGate Factor предназначено играть решающую роль в безопасном функционировании цифровых систем, поставляя для клиентов основную ценность — реальную безопасность цифровой инфраструктуры с помощью собственной экспертизы и аналитики.

«Опыт UserGate как ИБ вендора в области развития продуктов в контексте решения конкретных задач заказчиков по защите корпоративной инфраструктуры – важная часть экспертизы, которая реализуется и масштабируется продуктовым направлением. Однако мы решили пойти дальше и больше внимания уделить изучению глобального ландшафта киберугроз, защите от сложных целенаправленных атак, для выявления которых нужна серьезная и выстроенная аналитическая работа. – сказал Дмитрий Кузеванов, директор по информационной безопасности, руководитель центра мониторинга и реагирования UserGate. – За прошедший год мы значительно расширили деятельность нашего центра, включили в его состав новые направления и компетенции, предоставляем полноценные услуги аудита и консалтинга, оказываем экспертное содействие в проведении расследований инцидентов, обеспечиваем полноценный сервис по облачной модели SOC-as-a-Service. Все это вместе, наряду с количественным и качественным ростом коллектива нашего центра позволяет говорить о том, что мы готовы предлагать заказчикам новую партнерскую модель взаимодействия на принципах команды, которая не просто наблюдает за процессами, а активно участвует в их улучшении, меняет уровень информационной безопасности к лучшему, учитывая все потребности клиентов».

UserGate Factor призван противостоять разнообразным киберугрозам на постоянно меняющемся ландшафте. Его эксперты изучают активность злоумышленников, анализируют атаки и зловредный софт, а также определяют новые тренды в области информационной безопасности.

Три направления UserGate Factor — это три точки опоры экспертизы UserGate. Первое из них отвечает за иммунитет безопасности продуктов, разрабатывая сигнатуры, правила корреляции, технологии поведенческого анализа и другие решения для обеспечения расширенной защиты. Второе предлагает услугу по круглосуточному непрерывному мониторингу событий информационной безопасности в инфраструктуре заказчика (SOC as a Service). Третье направление работы включает широкий спектр услуг по аудиту и консалтингу в области информационной безопасности.

Совместная работа всех трех направлений UserGate Factor позволяет пресекать действия злоумышленников и защищать инфраструктуру заказчиков от широкого спектра киберугроз. Эксперты UserGate выявляют и изучают уязвимости, добиваясь того, чтобы они пресекались на уровне «нулевого пациента» — то есть первое применение злоумышленниками каждого нового зловреда в идеале должно стать последним за счет оперативной разработки эффективных мер противодействия.

О запуске UserGate Factor в формате секретной сессии будет объявлено дополнительно.

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