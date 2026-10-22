UserGate Factor: обладателям PS стоит приготовиться к возможным угонам аккаунтов на фоне хакерских атак

Эксперт UserGate Factor Дмитрий Овчинников предупреждает: в связи с резким ростом киберпреступности в игровом сегменте прогнозируется увеличение числа атак на отечественных пользователей. Используя новые возможности искусственного интеллекта, неизвестные хакеры произвели успешный взлом ряда прошивок для игровых консолей PlayStation 5, что позволило им получить полный доступ к управлению устройствами. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В ответ на это корпорация Sony начала массовую блокировку взломанных консолей, и этим тут же воспользовались кибермошенники. Так, на фоне борьбы компании за защиту интеллектуальной собственности за рубежом резко активизировались злоумышленники, которые начали массово угонять аккаунты пользователей PlayStation. Краденые профили с большими библиотеками игр тут же выставляются на продажу на черном рынке.

Особую остроту проблема может приобрести для российских геймеров, оказавшихся в зоне повышенного риска. Учитывая тот факт, что на территории России техническая поддержка со стороны Sony официально приостановлена, игрокам из России будет крайне тяжело вернуть доступ к угнанным аккаунтам. Еще одну сложность создает миграция профилей: тем пользователям, которые ранее были вынуждены перевести свои аккаунты в другие зоны для обхода ограничений, теперь придется обращаться в техническую поддержку соответствующего иностранного региона, что создает дополнительные языковые и бюрократические барьеры.

По словам архитектора информационной безопасности UserGate Factor Дмитрия Овчинникова, всем пользователям PlayStation в России необходимо быть готовыми к фишинговым атакам и распространению вредоносного программного обеспечения и соблюдать правила информационной безопасности.

«Злоумышленники активно используют ажиотаж вокруг взломов и маскируют вирусы под разного рода системы обхода защиты, кастомные прошивки и патчи для PS5, — сказал эксперт. — Чтобы минимизировать риски потери аккаунта, я настоятельно рекомендую использовать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, критически важно применять надежные и уникальные пароли как для самого аккаунта PlayStation, так и для электронной почты, к которой он привязан, поскольку взлом почтового ящика часто становится первым шагом мошенников к полному перехвату управления профилем».

Помимо 2FA и разделения паролей, эксперт советует быть осторожнее с «обходами»: не скачивать непроверенные патчи, кастомные прошивки и программы для обхода региональных ограничений из непроверенных источников — они часто содержат стилеры, крадущие сессионные токены и логины. Также стоит быть максимально внимательными со ссылками: игнорировать письма и сообщения в мессенджерах о «блокировке аккаунта» или «необходимости срочной верификации» от имени Sony/PlayStation.