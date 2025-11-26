Разделы

Садыков Ильдар


СОБЫТИЯ


26.11.2025 Главным экспертом UserGate uFactor стал Ильдар Садыков 1
09.09.2024 Standoff Cyberbones: в России запустили новый онлайн‑симулятор для практической подготовки специалистов по ИБ 1
04.03.2024 Positive Technologies приглашает на стажировку молодых специалистов по кибербезопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Садыков Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1493 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31529 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4531 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 847 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8858 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 83 1
DevOps - Development и Operations 1061 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33847 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5151 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 121 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 156230 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1125 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

