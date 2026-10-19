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ГрГУ им. Янки Купалы Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

СОБЫТИЯ


19.10.2026 UserGate и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы подписали партнерское соглашение 1
21.09.2009 С июля по сентябрь вузы России и Беларуси получили 380 лицензий ПО ЭОС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ГрГУ им. Янки Купалы и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1393 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 861 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 1
Образование в России 2990 1
РГАТУ имени П.А. Костычева - Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 2 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
ТИУ - Тобольский индустриальный институт 1 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия - uAcademy 27 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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