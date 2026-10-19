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UserGate и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы подписали партнерское соглашение

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ имени Янки Купалы) в Республике Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил взаимодействие сторон в рамках программы UserGate Educational Partnership — инициативы вендора, направленной на развитие компетенций в области информационной безопасности и подготовку квалифицированных ИТ специалистов. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

В рамках сотрудничества компания UserGate передаст вузу учебно-методический комплекс и лицензии для ведения образовательной деятельности и практических занятий по своим решениям, а также доступ к компетенциям и экспертизе в области информационной безопасности. В частности, теперь у ГрГУ имени Янки Купалы открыт доступ к образовательным курсам Академии UserGate (uAcademy), которые могут использоваться для подготовки преподавателей университета.

Уже в ближайшее время стартуют совместные образовательные модули, производственная практика для студентов, а также обучение преподавателей университета. Особое внимание будет уделено формированию практических навыков: учащиеся смогут работать с типовыми инцидентами и осваивать межсетевой экран следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW).

«Партнерство с ГрГУ имени Янки Купалы — важный шаг в расширении образовательной экосистемы UserGate. Подписание соглашения — это официальный старт совместной работы, которая даст студентам доступ к современным подходам и решениям в сфере кибербезопасности. Мы стремимся готовить специалистов, которые уже на этапе обучения будут понимать специфику задач отрасли и смогут уверенно применять свои знания на практике», — сказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева.

Со стороны университета соглашение подписал проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Леонтий Павлов. В вузе подчеркивают, что сотрудничество с Академией UserGate открывает новые возможности для модернизации учебного процесса и усиления практической составляющей образовательных программ. Интеграция отраслевых решений в учебный план поможет повысить конкурентоспособность выпускников и укрепить связи университета с ИТ индустрией.

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«Мы стремимся дать нашим студентам не просто фундаментальные знания, а передовые компетенции, востребованные рынком здесь и сейчас, — отметил проректор университета по учебной работе Леонтий Павлов. — А инвестиции бизнеса в университетскую инфраструктуру подтверждают, что наш научный и кадровый потенциал готов к реализации самых масштабных и инновационных проектов в сфере информационной безопасности».

Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу и предполагает расширение совместных инициатив. В частности, в планах российского вендора открыть на базе профильной кафедры университета специализированную лабораторию по кибербезопасности UserGate.

ГрГУ имени Янки Купалы стал пятым вузом Республики Беларусь, подписавшим соглашение о сотрудничестве с UserGate. Ранее российский разработчик ИБ-решений сообщал о стратегическом партнерстве с Белорусским государственным университетом (БГУ), Полоцким государственным университетом (ПГУ), Белорусской государственной академией связи (БГАС) и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

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