UserGate Mail Security UserGate Mail Server


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности 1
13.05.2024 Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей 1
05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве 2
27.11.2013 Выпущен UserGate Mail Server 2.9 с увеличенной производительностью и скоростью работы 2
20.08.2013 Entensys и Avira договорились о технологическом сотрудничестве 1
30.05.2012 Вышел UserGate Mail Server 2.2 2
11.03.2012 Корпоративный портал DeskWork + почтовый сервер UserGate Mail Server: совместное решение Softline и Entensys 1
06.03.2012 UserGate Mail Server 2.1 предлагает новый алгоритм управления письмами 2
18.05.2011 UserGate Proxy & Firewall от Entensys используется в 25 тыс. компаний 1
16.05.2011 Entensys предоставит возможность бесплатного использования UserGate Mail Server для 5 почтовых ящиков 1
04.04.2011 Вышел UserGate Mail Server 2.0: почтовый сервер для СМБ 1
03.03.2011 Вышел UserGate Mail Server 2.0 Release Candidate 1
02.11.2010 Entensys выпустила бета-версию UserGate Mail Server 2.0 1
15.03.2010 Технологии Commtouch обеспечат анти-спам защиту UserGate Mail Server 1
10.03.2010 Технологии «Лаборатории Касперского» интегрированы в UserGate Mail Server от Entensys 1
01.02.2010 Вышел UserGate Mail Server 1.0: почтовый сервер от Entensys для СМБ 1
20.01.2010 Entensys + «Лаборатория Касперского»: антивирусная защита почтового и интернет-трафика 1

UserGate Mail Security и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 359 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5104 5
CYREN - Commtouch 27 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 3
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
VK - Mail.ru Group 3499 1
Softline - Софтлайн 3075 1
Amazon Inc - Amazon.com 3078 1
Yandex - Яндекс 7986 1
8651 1
Check Point Software Technologies 775 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1364 1
Социальные гарантии 38 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4590 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 146 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1912 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7608 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4139 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13235 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13111 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2711 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 4
Web-client - Веб-клиент 224 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 474 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 262 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2204 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1005 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5139 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3189 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 232 2
Маршрутизация - Routing 530 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 455 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11958 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1330 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9513 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2165 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 81 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3257 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1770 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1021 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6706 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1123 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 789 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 30 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 3
Microsoft Windows 16060 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1437 2
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 2
Panda Antivirus 58 2
SURBL - Spam URI RBL 7 2
UserGate - Entensys Zero-Hour 3 2
Microsoft Outlook 1429 1
UserGate - AquaUserGate 3 1
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 1
UserGate Web Filter 23 1
Google Gmail 965 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Softline - DeskWork 117 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4867 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 393 1
КриптоПро CSP СКЗИ 223 1
InfoTeCS - ViPNet Client 92 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 20 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 148 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 63 1
UserGate MC - UserGate Management Center 17 1
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 1
FreePik 1240 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 9 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 268 1
Курашев Дмитрий 55 6
Бархатов Вячеслав 8 1
Кудрявцев Валентин 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 8
Германия - Федеративная Республика 12832 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Япония 13408 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4033 1
Польша - Республика 1992 1
Израиль 2769 1
Европа Восточная 3111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11437 6
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7139 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3124 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6623 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2544 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
Здравоохранение - Реабилитация 400 1
