Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
G Data CyberDefense AG
G Data Software AG
Публикаций - 57, упоминаний - 137
G Data CyberDefense AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 2
|eBay Inc 1560 2
|Росгосстрах 219 1
|DHL Express 110 1
|Альфа-Банк 1331 1
|Спортмастер 132 1
|ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 1
|Runa Capital 153 1
|uBank 21 1
|ABN AMRO 62 1
|Касперская Наталья 235 5
|Шабанов Илья 57 2
|Касперский Евгений 286 2
|Каменнова Мария 42 2
|Юргелас Мария 37 1
|Яппаров Тагир 79 1
|Хайретдинов Рустэм 52 1
|Долгов Владимир 56 1
|Гребенников Николай 29 1
|Сокуренко Андрей 1 1
|Демин Алексей 4 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 118 1
|Ерофеев Александр 9 1
|Астахов Константин 23 1
|Вожегова Мария 23 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Александрова Анна 20 1
|Янко Виталий 11 1
|Колесник Марина 6 1
|Калинин Денис 69 1
|МакКензи Анна 1 1
|Новикова Елена 56 1
|Оголь Елена 24 1
|Соловьева Юлия 13 1
|Опенышева Светлана 63 1
|Фролов Павел 41 1
|Нестеренко Татьяна 36 1
|Мельникова Алиса 30 1
|Чачава Александр 78 1
|Орлик Сергей 73 1
|Шувалов Игорь 67 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 988 1
|McKenzie Anna - МакКензи Анна 1 1
|Закоржевский Вячеслав 13 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 2
|Спам - Spam 246 2
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
|WikiLeaks 112 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|Virus Bulletin 32 1
|AV-Comparatives 21 2
|Juniper Research 419 1
|Gartner 3189 1
|AV-Test Institute 29 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru