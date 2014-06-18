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G Data CyberDefense AG
G Data Software AG

G Data CyberDefense AG - G Data Software AG


18.06.2014 Китайский смартфон с предустановленным трояном продается в России
04.03.2014 Найдено российское кибероружие, незаметно проработавшее три года
15.10.2012 Наталья Касперская покупает немецкий антивирус
06.03.2012 Кибермошенники сосредоточились на смартфонах и онлайн-банкинге
29.02.2012 Вышла бесплатная версия G Data MobileSecurity для защиты Android-устройств от Samsung
28.09.2011 G Data анонсировала новое поколение защитных программ для домашних пользователей
05.09.2011 Кибермошенники сосредоточились на мобильных вирусах
02.09.2011 Хакеры все чаще создают вирусы для смартфонов и планшетов
21.07.2011 В Сети появился новый фишинговый сайт для пользователей «ВКонтакте»
08.07.2011 В России любят платить за антивирусы и не разбираются в компьютерной безопасности
10.06.2011 Чаще всего хакеры атакуют ПК через известные уязвимости в браузере
01.06.2011 G Data предлагает решение для защиты смартфонов и планшетных ПК на базе Android
17.05.2011 G Data предлагает бесплатную утилиту FakeAV Cleaner для удаления фальшивых антивирусов
26.04.2011 G Data: киберпреступники все чаще атакуют пользователей через Java
21.03.2011 G Data представила комплексное решение для защиты корпоративных сетей нового поколения
14.03.2011 G Data предлагает «облачную» защиту G Data CloudSecurity
17.02.2011 G Data Software представит G Data MobileSecurity и G Data CloudSecurity на CeBIT 2011
17.02.2011 Каждые 15 секунд в мире появляется новый вирус
04.02.2011 G Data составила рейтинг уловок онлайн-мошенников
07.12.2010 G Data Software: ноябрьская десятка самых опасных угроз
30.11.2010 Спам-письма легко распознать по ошибкам киберпреступников
23.11.2010 У банковского трояна ZeuS появился последователь
18.11.2010 Кибермошенники нацелились на уязвимости в Java
11.11.2010 Технология G Data Software интегрирована в сканер URL на VirusTotal
08.11.2010 Новая ловушка спамеров для кражи приватных данных: личный контакт с жертвой по телефону
02.11.2010 G Data Software анонсирует антивирусные продукты версии 2011
11.10.2010 G Data Software представила решение G Data EndpointProtection для корпоративных клиентов
17.09.2010 Число новых компьютерных вирусов в 2010 г. достигнет 2 млн
09.09.2010 Спамеры заманивают интернет-пользователей на псевдоаптеки через Twitter
01.09.2010 Кибергангстеры объявили охоту на онлайн-игроков
26.08.2010 Пользователи смартфонов могут не беспокоиться о вирусах - немецкая G Data Software
20.08.2010 49% женщин вообще не используют антивирусные программы
04.08.2010 Немецкий разработчик антивирусов атакует российский рынок

Публикаций - 57, упоминаний - 137

G Data CyberDefense AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 7
Bitdefender 141 6
InfoWatch - Инфовотч 821 6
Microsoft Corporation 21006 5
Meta - Facebook 4128 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 5
Samsung Electronics 8946 4
Google LLC 9434 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 4
F-Secure 202 4
Trend Micro 557 4
Avira 51 4
Dr.Web - Доктор Веб 1171 3
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 14 3
Sophos 390 3
Amazon Inc - Amazon.com 2526 3
Сбербанк Технологии - СберТех 208 2
IBM Global Technology Services 29 2
AVG Technologies 17 2
Webmoney 476 2
IBM 8683 2
Twitter 2289 2
Yandex - Яндекс 4573 2
PayPal 615 2
Avast Software 128 2
Apple Inc - Эппл Рус 10117 2
Malwarebytes Labs 29 1
Nvidia Corp 3023 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1825 1
Infotecs - ИнфоТеКС 299 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 74 1
Крок 1558 1
Логика BPM 42 1
Comodo 30 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 1
Квазар-Микро 135 1
Cisco Systems 4637 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 2
eBay Inc 1560 2
Росгосстрах 219 1
DHL Express 110 1
Альфа-Банк 1331 1
Спортмастер 132 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 1
Runa Capital 153 1
uBank 21 1
ABN AMRO 62 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7356 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2352 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4050 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1074 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12334 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 739 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 2
WMA - Windows Media Audio 927 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 2
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 27 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 78 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 237 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 753 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 650 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 52 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 7 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 25 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 28 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1891 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 79 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 921 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 774 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1495 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9110 1
Google Android 11666 8
Microsoft Windows 10 10121 6
Java - Язык программирования 2399 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 3
Blizzard - World of Warcraft 294 3
Google Play - Google Store - Android Market 2637 3
JavaScript - Язык программирования 935 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1671 2
Microsoft Outlook 1208 2
Microsoft Edge - браузер 1773 2
Kaspersky Internet Security 346 2
Apple iPad 3541 2
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 2
Symbian OS 1387 2
Apple iOS 6242 2
Adobe Acrobat Reader 256 1
Dr.Web Security Space 57 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 174 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 120 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 387 1
Google Play Protect 12 1
SELinux - Security Enhanced Linux 20 1
Apple iCloud KeyChain 6 1
Pidgin - Мессенджер 43 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 79 1
Emsisoft Anti-Malware 2 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 165 1
Microsoft Windows Chkdsk 8 1
Microsoft Office Word 567 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
BitDefender Internet Security 10 1
InfoWatch EgoSecure EndPoint 4 1
VirusTotal 44 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Dropbox - Файловый хостинг 422 1
Linux OS 7200 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 1
Intel x86 - архитектура процессора 1274 1
Microsoft Windows 1342 1
Apple - App Store 2355 1
Касперская Наталья 235 5
Шабанов Илья 57 2
Касперский Евгений 286 2
Каменнова Мария 42 2
Юргелас Мария 37 1
Яппаров Тагир 79 1
Хайретдинов Рустэм 52 1
Долгов Владимир 56 1
Гребенников Николай 29 1
Сокуренко Андрей 1 1
Демин Алексей 4 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 118 1
Ерофеев Александр 9 1
Астахов Константин 23 1
Вожегова Мария 23 1
Шуклин Андрей 22 1
Александрова Анна 20 1
Янко Виталий 11 1
Колесник Марина 6 1
Калинин Денис 69 1
МакКензи Анна 1 1
Новикова Елена 56 1
Оголь Елена 24 1
Соловьева Юлия 13 1
Опенышева Светлана 63 1
Фролов Павел 41 1
Нестеренко Татьяна 36 1
Мельникова Алиса 30 1
Чачава Александр 78 1
Орлик Сергей 73 1
Шувалов Игорь 67 1
Никифорова Светлана 33 1
Steve Jobs - Стив Джобс 988 1
McKenzie Anna - МакКензи Анна 1 1
Закоржевский Вячеслав 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 82426 12
Германия - Федеративная Республика 7785 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34000 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 4
Ближний Восток 2489 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 2
Европа 7260 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26677 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 2
Европа Западная 1275 2
Франция - Французская Республика 4928 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 299 2
Испания - Королевство 2520 2
Индия - Республика 4082 2
Нигерия - Федеративная Республика 232 1
Катар 138 1
Персидский залив 141 1
Бахрейн - Королевство 106 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 111 1
Кувейт 97 1
Турция - Турецкая республика 1478 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 58 1
Европа Юго-Восточная 53 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Канада - Ванкувер 131 1
Оман Султанат 85 1
Малайзия - Куала-Лумпур 48 1
Нидерланды 1992 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 1
Латинская Америка 1345 1
Узбекистан - Республика 1252 1
Саудовская Аравия - Королевство 488 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Африка - Африканский регион 2667 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3782 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 2
Спам - Spam 246 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
WikiLeaks 112 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
Virus Bulletin 32 1
AV-Comparatives 21 2
Juniper Research 419 1
Gartner 3189 1
AV-Test Institute 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
CeBIT 406 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 59983.
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