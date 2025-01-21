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Демин Алексей



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
22.01.2016 Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает зарплату для 2 300 сотрудников с помощью системы 1С 1
03.09.2012 Половина корпоративных абонентов игнорирует запреты ИТ-службы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Демин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9703 2
Созвездие Н 2 2
Nvidia Corp 3488 1
Планета ГК 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Прометей - Prometey 46 1
 Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Планета - Комтехцентр 2 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Инфолинк 3 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
АльянсТелеком 8 1
Связьсервис - Связь Сервис 4 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
8213 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
ping - скорость отклика сети 139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1072 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 1
NVision Барьер 648 1
Гусев Сергей 42 1
Анкилов Константин 106 1
Колесников Александр 24 1
Малинин Александр 40 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Веселов Андрей 21 1
Юдин Юрий 1 1
Подолинский Георгий 1 1
Аваков Армен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Индия - Bharat 5446 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3709 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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