Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесников Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 29
Колесников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 134 1
|Семенов Вадим 65 4
|Краснопольская Юлия 6 2
|Кудимов Юрий 21 2
|Хозяинов Антон 9 2
|Трубецкой Александр 8 2
|Фролов Роман 8 2
|Недыхалов Виталий 4 2
|Провоторов Александр 158 2
|Задорнов Михаил 30 2
|Родионов Иван 72 2
|Клочков Всеволод 2 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Швайбович Владислав 19 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Мешков Дмитрий 2 1
|Пискунов Владимир 14 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Юрьев Евгений 4 1
|Шилина Мила 8 1
|Голубицкий Богдан 12 1
|Ерофтеева Екатерина 7 1
|Гаврилин Евгений 7 1
|Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 1
|Малинов Сергей 1 1
|Герман Надежда 4 1
|Щербаков Даниил 8 1
|Пугинский Станислав 2 1
|Логунова Наталья 1 1
|Тютюнник Александр 43 1
|Фоменко Ольга 2 1
|Зеленцова Ирина 3 1
|Мусиенко Олег 2 1
|Подкользина Ирина 2 1
|Вячеслав Пшеницын 1 1
|Посошина Ольга 1 1
|Ассонов Максим 2 1
|Handoko Andi - Хандоко Энди 2 1
|Бессонова Виктория 1 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Волин Алексей 122 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 1
|ComputerWorld 144 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 3
|Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 57 1
|IDC - International Data Corporation 4964 1
|Gartner - Гартнер 3646 1
|Net Applications 127 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447271, в очереди разбора - 728634.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447271, в очереди разбора - 728634.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.