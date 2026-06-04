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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесников Александр

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Ростелеком» и Высшая школа экономики поддержат ИИ-стартапы для госсектора 1
18.06.2025 «Ростелеком» и правительство Забайкалья объединяют усилия для цифровой трансформации медицины труда 1
07.05.2024 В начале 2024 года в APT-атаках по всему миру чаще всего использовались уязвимости в инструментах удалённого доступа и WinRAR 1
07.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники стали в два раза чаще использовать в кибератаках уязвимости Linux 1
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак 1
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
27.01.2021 Создана компания «РТК-Цифровой документооборот» 1
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
03.10.2016 «Базэл Аэро» сократила риск подписания несогласованных договоров с помощью Abbyy ScanDifFinder SDK 1
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 1
07.10.2014 Tegrus будет применять решения «Кода Безопасности» в своих проектах в области ИБ 1
19.09.2014 Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы» 1
21.05.2014 Продажи ПК падают из-за мобилизации 1
15.04.2014 Круглый стол CNews «Офис будущего: от идеи к реализации» 1
03.03.2014 Система переходного периода 1
19.12.2013 Александр Колесников - Модернизация и оптимизация ИТ-систем и бизнес-процессов будут приоритетами в 2014 году 1
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
12.12.2013 Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК 1
11.12.2013 Александр Колесников - Затраты на облачные сервисы пока минимальны 1
20.02.2013 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета 2
31.07.2012 Huawei построила опорную сеть для «Северо-Кавказского банка Сбербанка» 1
21.02.2012 Подведены итоги совета директоров «Связьинвеста» 2
26.07.2011 Избраны новые составы советов директоров дочерних компаний «Скай Линка» в Москве и Санкт-Петербурге 2
01.12.2010 Избран новый состав Совета директоров «Скай Линка» 1
08.06.2005 Вода скрывала множество чудес 1
08.06.2005 Вода скрывала множество чудес 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Колесников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 8
9407 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 2
Microsoft Corporation 25640 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Syntellect - Синтеллект 103 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Парадигма 165 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
Dell EMC 5157 1
Yandex - Яндекс 9012 1
Huawei 4470 1
Lenovo Group 2410 1
Dell Technologies - Dell Computer 2189 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2156 1
Intel Corporation 12743 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 1
HP Inc. 5859 1
Oracle Corporation 7033 1
Acer Group - Acer Inc 2744 1
Fujitsu 2096 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 536 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 688 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1049 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 697 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
Код Безопасности 752 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 249 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Ivanti - ранее LANDesk 97 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 54 1
Nvidia Corp 3913 1
Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Созвездие Н - Планета - Комтехцентр - МираЛоджик 3 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 121 1
Планета ГК 1 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 51 9
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8650 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
ВУЗ-банк 10 1
Deltaplan - Дельта-План Рекламная группа 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1184 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 896 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
ПСБ - Промсвязьбанк 950 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 247 1
Банк24.ру 72 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Федеральное казначейство России 1928 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 167 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
OWASP - Open Web Application Security Project 134 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77378 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33934 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60414 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23918 4
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12722 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 549 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Microsoft Windows 16723 4
Microsoft Windows XP 2429 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 79 2
Microsoft Windows 7 2005 2
Kaspersky Internet Security 492 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5524 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 29 1
Fujitsu Futro 14 1
Abbyy ScanDifFinder SDK 7 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 37 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 14 1
Google Android 15094 1
Linux OS 11333 1
Microsoft Office 4099 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 1
Microsoft Office 365 1032 1
StatCounter 468 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 172 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 269 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 901 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 370 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 1
Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 3 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 498 1
1С:Консолидация 54 1
Семенов Вадим 65 4
Краснопольская Юлия 6 2
Кудимов Юрий 21 2
Хозяинов Антон 9 2
Трубецкой Александр 8 2
Фролов Роман 8 2
Недыхалов Виталий 4 2
Провоторов Александр 158 2
Задорнов Михаил 30 2
Родионов Иван 72 2
Клочков Всеволод 2 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Швайбович Владислав 19 1
Пасеков Владимир 24 1
Мешков Дмитрий 2 1
Пискунов Владимир 14 1
Мосеев Виталий 16 1
Юрьев Евгений 4 1
Шилина Мила 8 1
Голубицкий Богдан 12 1
Ерофтеева Екатерина 7 1
Гаврилин Евгений 7 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 1
Малинов Сергей 1 1
Герман Надежда 4 1
Щербаков Даниил 8 1
Пугинский Станислав 2 1
Логунова Наталья 1 1
Тютюнник Александр 43 1
Фоменко Ольга 2 1
Зеленцова Ирина 3 1
Мусиенко Олег 2 1
Подкользина Ирина 2 1
Вячеслав Пшеницын 1 1
Посошина Ольга 1 1
Ассонов Максим 2 1
Handoko Andi - Хандоко Энди 2 1
Бессонова Виктория 1 1
Богданов Кирилл 112 1
Волин Алексей 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 163468 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2325 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1750 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 160 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 190 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 3
Европа 24869 2
Япония 13725 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 2
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуральск 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18843 1
Казахстан - Республика 5969 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Азия - Азиатский регион 5868 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Россия - УФО - Свердловская область 1899 1
Индия - Bharat 5813 1
Европа Восточная 3135 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3297 1
Америка Южная 883 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Ближний Восток 3122 1
Китай - Тайвань 4219 1
Индонезия - Республика 1042 1
Украина 7895 1
Америка Латинская 1926 1
Малайзия 915 1
Таиланд - Королевство 901 1
Европа Западная 1495 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 704 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 534 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3315 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 740 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1876 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52705 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56721 6
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 424 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7253 2
Аудит - аудиторский услуги 3334 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 484 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 417 2
Молекула - Molecula 1097 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6483 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5482 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1254 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3515 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 213 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10751 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3801 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8665 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5501 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6618 1
Паспорт - Паспортные данные 2806 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3090 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2542 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 483 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8400 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1364 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 988 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 188 1
Средства производства 52 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 1
ComputerWorld 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 3
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 57 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
Gartner - Гартнер 3646 1
Net Applications 127 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
University of Houston - Хьюстонский университет 22 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1408 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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