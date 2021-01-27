Спецпроекты

Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» совместно с «Синтеллект» создал общество с ограниченной ответственностью «РТК-Цифровой документооборот», которое будет предоставлять услуги по созданию электронного документооборота для органов федеральной исполнительной власти.

Первоочередной задачей компании «РТК-Цифровой документооборот» является организация электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами (Business Process Management) для аппарата Правительства Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В дальнейшем услуги компании могут быть предложены другим органам исполнительной власти, а также использоваться в проектах для бизнеса.

«Ростелеком» и «Синтеллект» будут совместно развивать компанию, обеспечивая своевременное формирование качественного продукта, удовлетворяющего всем требованиям заказчиков. Отчетность «РТК-Цифровой документооборот» будет консолидироваться в ГК «Ростелеком».

«Созданная компания «РТК-Цифровой документооборот» призвана разработать унифицированное решение для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами для органов федеральной государственной власти с учетом высоких требований к производительности и информационной безопасности с возможностью дальнейшего масштабирования», – сказал вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу «Ростелекома» Александр Колесников.

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