«Ростелеком» и правительство Забайкалья объединяют усилия для цифровой трансформации медицины труда

«Ростелеком» и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых решений в профилактическую медицину и медицину труда. Партнерство будет способствовать развитию корпоративных программ охраны здоровья и повышению трудовой мобильности в регионе. Соглашение подписали старший вице-президент по развитию государственных цифровых сервисов, слияниям и поглощениям «Ростелекома» Александр Колесников и заместитель председателя правительства Забайкальского края Виктория Бессонова.

Развитие цифровой инфраструктуры в Забайкальском крае позволит широко внедрить корпоративные программы охраны здоровья на производственных предприятиях региона. Стороны намерены обмениваться опытом и участвовать в совместных мероприятиях по развитию цифровых технологий в сфере медицины. Особое внимание будет уделено внедрению отечественного программного обеспечения и оборудования, что способствует достижению технологического суверенитета России.

«Ростелеком» разрабатывает цифровые медицинские сервисы и технологии для повышения благополучия работающего населения и снижения рисков для бизнеса. Решения компании позволяют предотвращать производственные травмы и профессиональные заболевания, минимизируя финансовые потери и укрепляя репутацию компании.

Александр Колесников, старший вице-президент по развитию государственных цифровых сервисов, слияниям и поглощениям «Ростелекома», сказал: «“Ростелеком” обладает необходимыми компетенциями и большим опытом решения сложных инфраструктурных задач, активно развивает цифровые технологии в корпоративной и промышленной медицине, предлагая инновационные продукты для сохранения здоровья работающего населения. Сотрудничество с правительством Забайкальского края открывает новые возможности для цифровой трансформации медицины труда в регионе. Внедрение современных цифровых технологий в систему корпоративного здоровья поможет повысить качество жизни работников предприятий Забайкалья и эффективность производственных процессов».

Виктория Бессонова, заместитель председателя правительства Забайкальского края, отметила: «Активный рост экономики Забайкальского края диктует необходимость развития промышленной медицины, внедрения инновационных технологий и цифровых решений. Подписанное соглашение станет отправной точкой цифровой трансформации промышленной медицины. Своевременная профилактика и выявление заболеваний с помощью современных систем мониторинга и анализа “Ростелекома” повысит эффективность здравоохранения и создаст условия для развития региона как современного промышленного центра».