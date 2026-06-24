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OFT Group ОФТ Групп ОФТ Компьютерс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 585 124 343 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
OFT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Тикуркин Максим 38 2
|Фролов Алексей 26 2
|Мешков Дмитрий 2 2
|Посошина Ольга 1 1
|Handoko Andi - Хандоко Энди 2 1
|Лящ Михаил 49 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Востриков Юрий 86 1
|Машурин Сергей 22 1
|Гольцов Александр 84 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Агаев Сергей 25 1
|Растопшин Павел 55 1
|Добкин Аркадий 82 1
|Чурсин Дмитрий 88 1
|Прозоров Денис 11 1
|Витоженц Александр 7 1
|Пастухов Михаил 1 1
|Луковников Михаил 20 1
|Зятьков Юрий 13 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Ювчица Сергей 2 1
|Горьков Игорь 19 1
|Флоринский Алексей 8 1
|Коновалов Борис 14 1
|Мошков Артем 15 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
|Парахин Виктор 12 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Клименко Алексей 13 1
|Бунин Алексей 6 1
|Пьявкин Александр 14 1
|Колесников Александр 28 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Парфенов Константин 14 1
|Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 1
|Коваленко Павел 71 1
|Тен Евгения 3 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
|Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.