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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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OFT Group ОФТ Групп ОФТ Компьютерс

OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 585 124 343 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 585 124 343 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 582 222 408 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2026 RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
23.10.2015 Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает 1
13.08.2014 Поставки ИТ операторам связи сокращаются 1
21.05.2014 Продажи ПК падают из-за мобилизации 1
20.02.2013 OFT Group: успешный путь от продавца техники к интеграции 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

OFT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1489 4
Компьюлинк ГК - Compulink 455 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 3
Ростелеком 10991 2
Lenovo Group 2468 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 2
Softline - Софтлайн 3767 2
HP Inc. 5903 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 2
9636 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Информзащита 946 2
Acer Group - Acer Inc 2809 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 2
DXC Technology - Computer Sciences 100 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 349 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
ОБИТ 128 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Сател 185 2
Inline Group - Инлайн Груп 106 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
SoftwareONE Group 108 2
Philax - Филакс 12 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 2
Samsung Electronics 11097 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
Dell EMC 5198 1
Huawei 4689 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 1
РЖД - Российские железные дороги 2102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Газпром ПАО 1496 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Деловые Линии ГК 94 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Мострансавто 69 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 4 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 766 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14033 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13535 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3362 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5848 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4626 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9573 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4673 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5888 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2730 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2225 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13108 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1498 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6364 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29787 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4347 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
Google Android 15303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 961 1
Microsoft Windows 16946 1
Microsoft Windows XP 2432 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 740 1
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 306 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 385 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3695 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
RDW Computers - RDW All-in-One - RDW Extreme - RDW Personal - RDW Xpert - RDW Pro - RDW Optimal - RDW Office - RDW Беринг - RDW Арктик - серия моноблоков, ПК, рабочих станций 9 1
Тикуркин Максим 38 2
Фролов Алексей 26 2
Мешков Дмитрий 2 2
Посошина Ольга 1 1
Handoko Andi - Хандоко Энди 2 1
Лящ Михаил 49 1
Виноградова Наталья 53 1
Востриков Юрий 86 1
Машурин Сергей 22 1
Гольцов Александр 84 1
Корнеев Сергей 84 1
Аксельрод Илья 18 1
Агаев Сергей 25 1
Растопшин Павел 55 1
Добкин Аркадий 82 1
Чурсин Дмитрий 88 1
Прозоров Денис 11 1
Витоженц Александр 7 1
Пастухов Михаил 1 1
Луковников Михаил 20 1
Зятьков Юрий 13 1
Гавренков Сергей 12 1
Ювчица Сергей 2 1
Горьков Игорь 19 1
Флоринский Алексей 8 1
Коновалов Борис 14 1
Мошков Артем 15 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Парахин Виктор 12 1
Соколюк Валерий 31 1
Клименко Алексей 13 1
Бунин Алексей 6 1
Пьявкин Александр 14 1
Колесников Александр 28 1
Прозоровский Василий 40 1
Парфенов Константин 14 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 1
Коваленко Павел 71 1
Тен Евгения 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 4
Европа 24999 3
Азия - Азиатский регион 5937 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 2
Африка - Африканский регион 3646 2
Ближний Восток 3161 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 1
Казахстан - Республика 6076 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Япония 13824 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 1
Индия - Bharat 5887 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3477 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1834 1
Америка Южная 884 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1204 1
Китай - Тайвань 4278 1
Индонезия - Республика 1063 1
Украина 7939 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1943 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1224 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1322 1
Малайзия 925 1
Япония - Токио 1021 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 836 1
Таиланд - Королевство 931 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 473 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1034 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 549 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5142 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7878 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3602 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6729 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5654 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2923 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5765 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2446 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 777 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 430 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5015 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2139 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5622 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5533 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 296 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2703 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1004 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1133 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11720 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2762 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8908 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 3
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 59 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
Gartner - Гартнер 3662 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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