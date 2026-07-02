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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аксельрод Илья

СОБЫТИЯ


02.07.2026 «Альт Образование» включена в список ОС для проведения ЕГЭ в России 1
02.04.2024 «Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 2
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 2
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
24.09.2018 «ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1
30.05.2018 «Модульбанк» в партнерстве с ОФД предложил малому бизнесу кредит под оборот 1
03.11.2017 Directum модернизировала делопроизводство в «ЕАЕ-Консалт» 1
23.11.2016 2can&ibox подключит клиентов к оператору фискальных данных «ОФД-Я» 1
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 1
13.05.2014 «Билайн» попробовал IPv6 в мобильной сети 1
10.10.2013 «Билайн» завершил трехлетний проект миграции на новый биллинг 1
09.10.2013 «Билайн» завершил переход на новую сервисную платформу Comverse ONE 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Аксельрод Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9465 7
ГЛОНАСС АО 277 6
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 4
Крок - Croc 1956 4
Ramax - Рамакс 126 4
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 74 3
МегаФон 10619 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 3
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 3
iCore - Ай Ко ЗАО 58 3
ЕАЕ-Консалт 12 2
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 2
SAP SE 5575 2
Yandex - Яндекс 9107 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 2
Такском - Taxcom 253 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Вайнах Телеком 50 1
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 65 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Deutsche Lufthansa Systems 26 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SoftwareONE Group 108 1
Philax - Филакс 12 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Глосав 17 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Orange Moldova 18 1
Tetron - Тетрон 3 1
Электронный экспресс 14 1
ИнитПро 10 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 13 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 8 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 4
РЖД - Российские железные дороги 2083 3
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 97 2
Деловые Линии ГК 91 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Мострансавто 69 1
Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8750 1
Почта России ПАО 2340 1
Hyundai Motor Company 433 1
Boeing 1030 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Airbus Group - Airbus Industries 246 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 4
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3052 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 145 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5928 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 142 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35766 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24161 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1479 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1291 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12082 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22748 4
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17970 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9223 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13843 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2135 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9370 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5896 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 3
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 655 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10026 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 981 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8153 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29559 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5344 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13089 2
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3075 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13757 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2380 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26139 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 636 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2864 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9810 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1646 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5080 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7343 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 681 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2965 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 552 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 2
Comverse RTBS - Comverse Real-Time Billing 3 2
Comverse ONE 5 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 279 2
OFD.RU Venda 5 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 104 1
Directum Jazz 46 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
Модульбанк - Модулькасса 32 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 283 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Azure Logic Apps 2 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 68 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 68 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Airbus Skywise 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
СКАУТ Безопасное вождение 28 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BISrt КИБС 12 1
МегаФон - Nexign Peter-Service PCCM 3 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис 951 1
Microsoft Windows 16798 1
Microsoft Azure 1515 1
Яндекс.Авто 49 1
Яндекс.Навигатор 117 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5632 1
Парахин Виктор 12 4
Карпинский Алексей 42 3
Пауков Сергей 18 3
Буленков Дмитрий 32 3
Барыкин Сергей 10 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
Румянцев Антон 47 2
Савельев Виталий 55 1
Чурсин Дмитрий 86 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Головкин Константин 6 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Аксерод Илья 1 1
Лагута Олег 9 1
Богдашев Дмитрий 20 1
Харин Олег 1 1
Акимов Максим 192 1
Натрусов Артем 312 1
Баров Алексей 31 1
Чаркин Евгений 317 1
Солодовников Денис 108 1
Сергеенко Егор 11 1
Сморгонский Анатолий 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 164683 13
Казахстан - Республика 6004 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47296 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 4
Европа 24907 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54465 3
Армения - Республика 2433 3
Беларусь - Белоруссия 6253 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19384 3
Россия - СФО - Новосибирск 4843 3
Украина 7906 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 2
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3151 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Россия - Восточная Сибирь 308 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 504 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 408 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 393 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 154 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 261 1
Индийский океан 162 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 24 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 68 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Япония 13760 1
Швеция - Королевство 3771 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8489 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57173 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8812 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21413 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53026 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27045 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10817 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2692 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 698 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11446 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6969 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6451 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15870 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5992 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3951 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6135 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3126 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1551 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7718 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 948 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1096 1
Экономический эффект 1315 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 402 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 92 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6538 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 60 1
Список системообразующих предприятий РФ 326 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7477 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8552 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 2
GSMA Intelligence 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 740 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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