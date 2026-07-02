Индексная книга (каталог) CNews*
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Аксельрод Илья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Аксельрод Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Парахин Виктор 12 4
|Карпинский Алексей 42 3
|Пауков Сергей 18 3
|Буленков Дмитрий 32 3
|Барыкин Сергей 10 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
|Румянцев Антон 47 2
|Савельев Виталий 55 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Головкин Константин 6 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Аксерод Илья 1 1
|Лагута Олег 9 1
|Богдашев Дмитрий 20 1
|Харин Олег 1 1
|Акимов Максим 192 1
|Натрусов Артем 312 1
|Баров Алексей 31 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Солодовников Денис 108 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Сморгонский Анатолий 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.