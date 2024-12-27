Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Fenix



27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
30.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8 1
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
30.08.2019 Garmin выпустила линейку часов fenix 6 1
20.05.2019 Вышел «убийца» Firefox для Android 1
31.07.2018 Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс 1
11.05.2017 Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения 1
20.02.2015 Что подарить мужчине на 23 февраля: ZOOM рекомендует 1
11.07.2012 Часы Garmin Fenix не оставят альпинистов в беде 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Fenix и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 200 4
Google LLC 11775 2
Xiaomi 1732 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Крок - Croc 1777 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
ГЛОНАСС АО 187 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Ramax - Рамакс 115 1
Apple Inc 12100 1
Sony 6544 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Pebble Technology 59 1
Jawbone 37 1
Mio Technology 86 1
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Polar - Полар 96 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Fitbit 57 1
ONYX International 143 1
Huawei 3933 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Nike 185 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Часы - Watch 941 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Application store - магазин приложений 1195 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Оповещение и уведомление - Notification 4606 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 159 2
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 57 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 40 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 4
Garmin Fenix 8 4
Google Android 13994 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
AMD Sapphire 72 2
Garmin Connect 32 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iOS 7809 2
Huawei Watch - Умные часы 90 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
StatCounter 395 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
Garmin Pay 22 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 1
HTC One - серия смартфонов 181 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Apple iPad 3860 1
Apple iMovie 70 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad mini 418 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Аксельрод Илья 17 1
Карпинский Алексей 42 1
Пауков Сергей 14 1
Буленков Дмитрий 30 1
Парахин Виктор 8 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Казахстан - Республика 5525 1
Европа 21767 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Индийский океан 158 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Китай - Тайвань 3984 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 14 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Спорт - Футбол 646 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Fenix Nightly Google 1 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще