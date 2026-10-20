Запрещенный прием: мошенники угоняют аккаунты жителей Донбасса под видом голосования за спортсменов

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, обнаружила новый сценарий киберпреступников для угона аккаунтов Telegram. Злоумышленники создали сеть как минимум из 16 фальшивых сайтов, на которых от имени вымышленного спортивного клуба из Донецка предлагают «проголосовать за лучшего каратиста». Об этом CNews сообщили представители F6.

Под предлогом «проверки личности» такой сайт требует войти на сайт через Telegram по QR-коду. Если сделать это, мошенники могут сразу получить доступ к аккаунту мессенджера. Специалисты F6 предполагают, что атака носит локальный характер и нацелена на пользователей из ДНР.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали новую версию известного сценария угона аккаунтов Telegram с голосованием за детей.

Киберпреступники создали сеть как минимум из 16 фальшивых сайтов, на которых предлагают «проголосовать за лучшего каратиста». Пользователей мотивируют принять участие в голосовании и поддержать юных спортсменов: «Ваш голос поможет определить лучших и вдохновит их на новые достижения».

Фишинговые сайты созданы от имени несуществующего спортивного клуба «Академия каратэ ‘”Феникс”». Адрес в Донецке и контактный мобильный телефон, указанные на сайтах – реальные, но не имеют никакого отношения к вымышленной организации.

На обнаруженных фальшивых сайтах активны только две кнопки «Проголосовать» под фотографиями детей, которые якобы участвуют в конкурсе. Остальные элементы сайта не активны и на другие вкладки перейти не получится.

При нажатии кнопки «Проголосовать» сайт требует «подтвердить личность» под предлогом «обеспечения честного голосования» и «защиты от автоматической накрутки голосов». Для этого предлагается нажать на кнопку «Войти через Telegram».

При переходе по кнопке пользователь увидит страницу, которая копирует дизайн официального сайта Telegram для входа в мессенджер с использованием QR-кода. Если пользователь выполнит это действие и у него не подключен облачный пароль, преступники получат полный доступ к его аккаунту, а через сутки смогут полностью его угнать.

Фишинговые сайты из сети, обнаруженной аналитиками F6, созданы в период с 26 июня по 26 августа 2026 г. и размещаются в доменных зонах .forum, .life, .live, .quest, и .world. В названиях доменов используются различные сочетания слов «academy», «fenix»/«phoenix», «club», «karate», «winner» и др.

Специалисты F6 отмечают, что новый сценарий, вероятно, носит локальный характер и направлен против пользователей из конкретного региона – Донецкой Народной Республики. Обычно фишинговые схемы, нацеленные на угон аккаунтов Telegram, не имеют географических привязок – тем самым злоумышленники пытаются максимально увеличить масштаб атаки и круг возможных жертв.

Злоумышленники впервые начали применять сценарий угона аккаунтов Telegram и W******p под предлогом голосования за детей в 2022 г. В 2025 г. киберпреступники изменили привычный сценарий: к просьбе проголосовать они стали добавлять фразу о том, что победа в конкурсе якобы дает «возможность получить грант на лечение» или «путевку в детский лагерь». Мошенники стали активно использовать этот шаблон после того, как столкнулись со снижением доступности российских сим-карт, на которые они могли бы регистрировать поддельные Telegram-аккаунты. А в марте 2026 г. киберпреступники начали применять для угона аккаунтов мессенджера уловку с «подключением к официальным прокси».

Рекомендации специалистов F6 для защиты от угона аккаунта в мессенджерах

Включите в мессенджерах все инструменты безопасности, в том числе двухфакторную идентификацию и пароль.

Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Если знакомый контакт прислал ссылку, которую вы не просили, открывать ее также не стоит.

Если вам написал знакомый с просьбой проголосовать или принять участие в конкурсе — перепроверьте у него эту информацию по другому каналу связи (позвоните по обычной голосовой связи или напишите СМС).

Обращайте внимание на адресную строку в браузере и ее содержание. Проверяйте дату регистрации домена, используя специализированные Whois-сервисы. Если домен создан менее года назад, высока вероятность, что его могут использовать мошенники.

Не сообщайте и не вводите любую личную информацию, коды из СМС и push-уведомлений на сайтах, которые открываете впервые.

При использовании Telegram на смартфоне или web-версии на ноутбуке избегайте подключения к открытым сетям Wi-Fi.

Оперативно свяжитесь с техподдержкой, если не можете войти в свой аккаунт в Telegram. Если все же получилось войти в свою учетную запись, сразу же завершите чужие сессии и поменяйте облачный пароль.