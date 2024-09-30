«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8 – умных часов, разработанных специально для любителей экстремального спорта. Стоимость продукта в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 189,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Одной из ключевых особенностей новой модели стал улучшенный дисплей с повышенной яркостью, который обеспечивает четкость изображения даже при ярком солнечном свете. Для защиты экрана используется сапфировое стекло Gorilla Glass DX, которое отличается высокой устойчивостью к царапинам. Эти нововведения делают часы еще более практичными и удобными для использования в повседневной жизни и в условиях активного отдыха.

Fenix 8 предлагает значительное улучшение в области автономности. Благодаря использованию новой технологии Power Glass, которая позволяет заряжать устройство от солнечной энергии, пользователи могут наслаждаться длительным временем работы без необходимости постоянной подзарядки. В режиме энергосбережения смарт-часы могут работать до 50 дней, что делает их идеальным выбором для длительных экспедиций и путешествий.

Часы оснащены мощной системой навигации, поддерживающей несколько спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo) и технологией Multi-Band GNSS. Это гарантирует максимально точное отслеживание местоположения даже в сложных условиях, таких как густые леса или горные районы. Fenix 8 продолжает укреплять свою репутацию надежного устройства для самых экстремальных приключений.

Для любителей спорта и активного образа жизни Fenix 8 предлагает более 100 предустановленных спортивных режимов. Эти функции помогают отслеживать показатели как во время тренировок, так и в повседневной жизни. Усовершенствованные биометрические сенсоры позволяют измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и уровень стресса, обеспечивая всесторонний контроль за состоянием здоровья. Новая функция Garmin Coach, оснащенная искусственным интеллектом, помогает пользователям получать персонализированные рекомендации по тренировкам и восстанавливаться после физических нагрузок.

Garmin уделяет особое внимание здоровью своих пользователей. Fenix 8 предоставляет полноценный мониторинг здоровья 24/7, отслеживая качество сна, уровень энергии (Body Battery) и стресс, что позволяет пользователям более осознанно подходить к своему состоянию. Эти функции делают Fenix 8 не просто спортивными часами, а полноценным помощником для поддержания здоровья и продуктивности.

Кроме того, Fenix 8 поддерживает смарт-функции, как синхронизацию с музыкальными сервисам. Пользователи также могут получать уведомления с телефона, что делает эти часы не только спортивным инструментом, но и удобным устройством для повседневной жизни.

Цены в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо»: смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED серебристый, белый 43мм — 189,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED золотистый 43мм — 189,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED темно-серый, черный 43мм — 189,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED золотистый, кожаный ремешок 43мм — 209,9 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED серый, черный 47мм — 199,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire серый, оранжевый 47мм — 199,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire темно-серый, черный 47мм — 199,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire серый, титановый браслет 47мм — 229,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED серый, черный 51мм — 202,99 тыс. руб.; смарт-часы Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire темно-серый, черный 51мм — 209,99 тыс. руб.