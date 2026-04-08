Система была создана и запущена в эксплуатацию Минтрансом России в 2013 году в целях обеспечения транспортной безопасности на всех видах транспорта, в том числе защищенности транспортных средств и инфраструктуры, пассажиров и персонала от актов незаконного вмешательства. ЕГИС ОТБ представляет собой централизованную, территориально распределенную государственную систему и является объектом критической информационной инфраструктуры (КИИ). ЕГИС ОТБ обеспечивает:

Росжелдора, Росморречфлота, Росавтодора, информационную поддержку деятельности в области транспортной безопасности Минтранса России, Росавиации Ространснадзора и других уполномоченных организаций и предприятий;

автоматизированный сбор и обработку персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств, которые используются при решении определяемых государством задач обеспечения транспортной безопасности.

Посредством инфраструктуры ЕГИС ОТБ уполномоченные органы оказывают государственные услуги и функции в области транспортной безопасности в цифровом виде. Переход от «бумаги» к «цифре» позволил отрасли транспортной безопасности сократить финансовые и временные затраты на совершение юридически значимых действий. С 2022 года сервис для заявителей доступен на портале Госуслуг.