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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦППК
Центральная пригородная пассажирская компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 69
ЦППК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Евдокимов Игорь 6 6
|Чурсин Дмитрий 7 4
|Васильев Дмитрий 40 3
|Ермилова Анастасия 2 2
|Зотов Алексей 24 2
|Маршанкулов Мурат 16 2
|Буяджи Павел 17 2
|Черкасов Илья 6 2
|Орловский Виктор 229 2
|Сергиенко Дмитрий 12 2
|Парахин Виктор 4 2
|Аксельрод Илья 15 2
|Пауков Сергей 7 1
|Поздняков Александр 7 1
|Попов Алексей 319 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Голов Андрей 32 1
|Козлов Владимир 4 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Осташко Иван 1 1
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
|Скипский Михаил 3 1
|Попова Софья 2 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Беров Иван 40 1
|Попов Андрей 72 1
|Носков Константин 202 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Натрусов Артем 121 1
|Шадаев Максут 384 1
|Сергеев Сергей 63 1
|CNews Analytics 1992 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771703, в очереди разбора - 675385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771703, в очереди разбора - 675385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru