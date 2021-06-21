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ЦППК
Центральная пригородная пассажирская компания


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
28.05.2021 «Яндекс.путешествия» запустили продажи билетов на электрички ЦППК 2
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 2
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы 1
15.02.2021 В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом 1
12.02.2021 Для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные 2
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
09.12.2019 На МЦД запущена обновленная билетная система 3
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
09.07.2019 CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
29.01.2019 ЦППК «наняла» робота-рекрутера для работы с соискателями 3
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 3
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
08.11.2018 Билетная ИТ-система ЦППК признана лучшей по версии CNews 2
16.07.2018 Решения «Лаборатории Касперского» применены для защиты IT-инфраструктуры ЦППК 3
26.06.2018 Коллапс в аэропортах: к чему привела зарубежная ИТ-зависимость 2
09.04.2018 «Программный продукт» разработал ПО для системы продаж билетов в электричках 2
01.03.2018 «Максимателеком» обеспечила Wi-Fi новые электрички 2
08.11.2017 «Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения 1
27.09.2017 ЦППК и Роскомнадзор заблокировали в Сети более 200 групп «зацеперов» 5
15.02.2017 «Крок» внедрил свыше 10 системных решений для «Центральной пригородной пассажирской компании» 7
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
12.12.2015 Число поездок на электричке по карте «Стрелка» увеличилось на 9% 1
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 1
11.11.2015 «Центральная пригородная пассажирская компания» оптимизировала управление перевозками с помощью «Крок» 3
02.09.2015 Более 30% всех перевозчиков Подмосковья принимают карту «Стрелка» 1
11.08.2015 Бесплатный Wi-Fi в московских электричках откладывается минимум на полгода 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
01.02.2015 В Подмосковье появилась единая транспортная карта 1
03.12.2014 Bell Integrator внедрил экспертную систему анализа и принятия решений в ЦППК 1
10.01.2013 Кирилл Степаненко возглавил департамент регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
15.06.2012 РЖД вводит услугу электронной регистрации на скорые пригородные поезда 2
30.11.2011 «Ситроникс» начал поставки RFID-билетов для пригородных поездов «Центральной ППК» 1
23.03.2011 Сбой в ПО РЖД приостановил продажу билетов 1
21.12.2010 РЖД: автоматы для продажи билетов не работают, потому что они новые 3

Публикаций - 38, упоминаний - 69

ЦППК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 6
Крок 1223 6
Код Безопасности 365 3
Ланит ГК 1164 3
Vocord - Вокорд 99 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Ramax - Рамакс 62 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
МаксимаТелеком 102 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Saprun - Сапран групп 38 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Ланит Интеграция 101 2
Yandex - Яндекс 4106 2
3799 2
Ростелеком Связьинвест 709 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Inline Group - Инлайн Груп 61 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Microsoft Corporation 11226 1
First Line Software 28 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Stafory - Стафори 14 1
SoftwareONE Group 97 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Philax - Филакс 7 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 7 1
Tetron - Тетрон 2 1
BMC Software 41 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Diasoft - Диасофт 357 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
Аэрофлот 493 6
Мострансавто 59 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
Евросеть 895 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Почта России ПАО 1580 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 2
Альфа-Банк 1128 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Qiwi 783 1
Visa International 1347 1
Яндекс.Такси 271 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
SkyScanner 17 1
Uber 257 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ТрансКонтейнер 25 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
American Airlines 20 1
ВТБ24 583 1
Деловые Линии ГК 36 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Hyundai Motor 146 1
Газпром нефть 382 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
РесурсТранс 16 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
МЦД - Московские центральные диаметры 21 4
Мосгортранс ГУП 68 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Правительство Московской области 48 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Правительство Москвы 653 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 2
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ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Kaspersky Threat Management and Defense 2 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Тройка - транспортная карта 34 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
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Samsung Pay 238 1
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