Разделы

Телеком
|

ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

ЦППК установит специальное оборудование, которое поможет локобригадам осуществлять наблюдение и контроль за посадкой и высадкой пассажиров из электропоездов на платформах с ограниченной видимостью, повысив уровень безопасности при отправлении. Системы появятся на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, первые из них заработают уже в этом году.

Система представляет собой большие мониторы, установленные у знака остановки первого вагона, и распределенные по платформе камеры — таким образом, чтобы выводить визуальную информацию по всей длине состава.

«Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады, — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Это поможет локобригадам онлайн контролировать посадку и высадку пассажиров, а также выдерживать установленное время стоянки на станции, четче соблюдая график. Сейчас на таких станциях либо находятся сигналисты, либо помощники машиниста выходят из электропоезда непосредственно на платформу. В таких случаях им иногда нужно пройти половину состава или даже больше, чтобы убедиться в возможности безопасного отправления состава и вернуться в поезд».

Системы появятся на платформах станций и остановочных пунктов Кунцевская, Марк, Водники, Москворечье, Гражданская, Битца, Красный Строитель, Плющево, Панки, Сортировочная, Перово и Андроновка; часть из них — уже в этом году.

На новых, строящихся объектах, такие системы устанавливаются на этапе строительства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке?

Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще