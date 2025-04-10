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Конев Иван



10.04.2025 ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении 1
28.10.2024 ЦППК тестирует новое решение для бесконтактной оплаты проезда 1
21.06.2024 ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников 1
08.02.2024 ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров 1
14.07.2022 ЦППК начала тестирование нового интерфейса билетных автоматов 1
10.06.2022 Билеты, абонементы и Fast Track: установка 70 валидаторов на Ярославском направлении открывает новые возможности для пассажиров ЦППК 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Конев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 6
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 60 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 91 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2990 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11376 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1286 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5942 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12152 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2371 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 1
Apple Pay 492 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
Google Android 14172 1
Изотов Вадим 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 3
Россия - ЦФО - Курская область 658 2
Беларусь - Белоруссия 5774 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7614 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 107 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3041 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2658 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2444 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8690 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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