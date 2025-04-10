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Конев Иван
Конев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
|Apple Pay 492 1
|Samsung Pay 292 1
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
|НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
|Google Android 14172 1
|Изотов Вадим 13 1
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Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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