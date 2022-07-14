ЦППК начала тестирование нового интерфейса билетных автоматов

На семи головных вокзалах уже можно оценить нововведение — Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском.

Теперь записать билет на карту можно быстрее — автомат сразу предлагает оформить его таким образом. Сделать это можно на любую транспортную карту: «Тройку», «Стрелку» или фирменную ЦППК. Карты пользуются все большей популярностью у пассажиров — количество записанных разовых билетов на них выросло на 14%. При этом бумажный билет по-прежнему можно напечатать — достаточно на первом же экране изменить настройку одним касанием. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Бумажный билет можно напечатать в двух форматах: классическом полном и укороченном варианте. Новый мини-билет — это сокращенный билет только с информацией, нужной для поездки. Полный билет — это билет-чек с данными для компенсации проезда. Чтобы распечатать билет в таком виде, необходимо в меню БПА выбрать пункт «напечатать чек». В рамках тестирования оба вида билетов доступны и в некоторых кассах.

«Сокращение длины билета проводится в рамках глобальной программы цифровизации, которую мы реализуем уже несколько лет. Сейчас это нововведение стало возможным благодаря недавнему изменению требований законодательства, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Мы активно развиваем наши цифровые каналы продаж — это билетные автоматы, мобильное приложение, сайт, чтобы в будущем полностью уйти от бумажного билета. Также это решение позволит нам в текущих реалиях экономить билетную ленту. При этом мы оставляем возможность получить и обычный билет».

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Еще одно важное дополнение — теперь в автоматах можно самостоятельно заменить действующие билеты или абонементы на новые, для этого больше не нужно обращаться в кассу. Узнать, что именно записано на карту, можно не только в билетном автомате, но с помощью инфотерминалов в любом турникетном павильоне ЦППК. Если у пассажира нет транспортной карты — ее можно взять в залог прямо в автомате.

На вокзалах организована раздача информационных листовок о тестировании, а на самих автоматах размещены специальные стикеры. Во время тестового периода рядом с билетными автоматами будут работать сотрудники ЦППК, чтобы ответить на все интересующие вопросы и собрать обратную связь.