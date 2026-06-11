Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках 1

ЦППК совместно с МЖД обновят освещение на 55 станциях 1

ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области 1

Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России 1

Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК 1

МТС ускорила интернет на всех железнодорожных вокзалах Москвы 1

Пассажиры ЦППК более полумиллиона раз воспользовались сервисом NFC с момента запуска функции 1

ЦППК начала тестирование нового интерфейса билетных автоматов 1

ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении 2