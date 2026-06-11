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РЖД МЖД Павелецкий вокзал Москва-Павелецкая
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 70, упоминаний - 81
РЖД МЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|Болтрукевич Константин 39 4
|Евдокимов Игорь 61 3
|Толстой Лев 68 3
|Киссиди Одиссей 2 2
|Кравцов Роман 88 2
|Кузнецов Александр 159 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Клячин Александр 16 2
|Попов Алексей 338 2
|Киссиди Георгис 1 1
|Бородянский Борис 24 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Черемных Андрей 30 1
|Нефедов Павел 46 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Христенко Виктор 44 1
|Коваль Игорь 31 1
|Конев Иван 8 1
|Минаев Артем 26 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Акиниязов Рустам 8 1
|Fischer Urs - Фишер Урс 2 1
|Вотолевский Виталий 2 1
|Барсуков Дмитрий 5 1
|Ульянов Дмитрий 3 1
|Обидовский Сергей 5 1
|Бирюков Олег 39 1
|Ларичев Алексей 4 1
|Лисневский Руслан 1 1
|Царева Светлана 2 1
|Ольшевский Денис 7 1
|Цуканов Роман 1 1
|Булак Владимир 1 1
|Гусаков Иван 3 1
|Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
|Смирнова Кира 1 1
|Ражева Наталья 5 1
|Зайцева Полина 1 1
|Нагибина Аделия 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 2
|Юность - радиостанция 52 1
|Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|Ведомости 1419 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2326 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
|New retail 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.