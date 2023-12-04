Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области

Компания ЦППК продолжает развивать цифровизацию в регионах: возможность покупать билеты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» появилась на участке Калуга-1 — Сухиничи Главные. Таким образом, Калужская область стала третьим субъектом, где Компания внедрила эту услугу — после Курской и Рязанской областей. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Ежегодно 20 станциями от Калуга-1 до Сухиничи Главные пользуется порядка 450 тыс. пассажиров — десятая часть всего пассажиропотока Калужской области. Теперь они могут покупать проездные документы в приложении ЦППК.

После покупки в приложении билет появляется уже готовый к использованию, то есть его не требуется активировать на устройствах валидации. Необходимо только показать его контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.

Все это значительно экономит время пассажиров, поскольку теперь им необязательно приобретать билеты в кассах или у разъездных кассиров. Транзакцию можно совершить заранее, а на станции сразу пройти в салон поезда.

Цифровая услуга стала доступна для следующих станций и остановочных пунктов Калужской области: Калуга-1, Азарово, О. п. 154 км, Муратовка, Горенская, Калуга Сергиев Скит, О. п. 188 км, Воротынск, О. п. 196 км, О. п. 200 км, Дяглевка, Бабынино, О. п. 218 км, Домашевка, Липицы, Кудринская, О. п. 245 км, Хотень, Сухиничи Узловые, Сухиничи Главные.

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Калужская область стала третьим субъектом, где Компания внедрила эту услугу — первой стала Курская область, на маршруте Курск — Глушково, а в конце октября 2023 г. она заработала в Рязанской области — на 37 станциях и остановочных пунктах участка Рязань-1 — Сасово.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2022 г. электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).