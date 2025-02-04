Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила проект по установке терминалов предварительных проездных документов (ТППД). Всего Компания разместила 670 ТППД на 231 остановочном пункте. Теперь на каждой станции Московской области, где нет касс или они работают не круглосуточно, пассажиры могут оформить специальный талон и предъявить его для покупки билета без дополнительного сбора. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

На завершающем этапе специалисты ЦППК установили на Ярославском, Павелецком и Казанском направлениях 146 устройств.

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль
Облака

ТППД особенно актуальны для пассажиров, которые пользуются отдаленными станциями. В этих терминалах они могут получить специальный талон с указанием пункта отправления. Он подтверждает начало поездки со станции, где кассы нет или она работает не в круглосуточном режиме. Предъявив талон кассиру на станции прибытия или кассиру-контролеру в пути, пассажир оформит проездной документ без дополнительного сбора.

В течение ближайшего месяца на полигоне ЦППК в Московской области будет действовать тестовый режим. Сотрудники Компании начнут раздавать пассажирам листовки и памятки в поездах и на станциях, вести разъяснительную работу о необходимости оформления в ТППД. По истечении этого периода наличие талонов станет обязательным для оплаты проезда без дополнительного сбора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Цифровой рубль начали тестировать в бюджетном процессе. Использование гражданами пока не предусмотрено

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще