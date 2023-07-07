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ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК»

ЦППК выпустила обновление мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» для пользователей iOS и Android. Расширенная функциональность теперь позволяет оформлять справки об опоздании, все инструкции по активации билетов приведены к единому стилю и в целом — пассажирам стало проще взаимодействовать с цифровой системой компании.

Для устройств на Android обновление доступно уже с 1 июля, в конце месяца оно появится и в App Store. Привычная пользовательская функциональность приложения ЦППК при этом сохранился для обеих операционных систем.

«Согласно опросу, 97% активных пассажиров уточняют расписание электропоездов посредством телефона или планшета, то есть официальное приложение ЦППК — это важный инструмент взаимодействия с цифровой системой компании, — отметил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Поэтому крайне важно постоянно обновлять и совершенствовать его, что мы и делаем. Так, среди прочего, теперь пользователям доступна возможность оформить выписку справки об опоздании, получить ее на электронную почту и сохранить в телефон».

Компания запустила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» в 2018 г. Через него, в частности, можно проложить маршрут путешествия, узнать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения. Количество пользователей на сегодня составляет 192685 человек в месяц; в 2022 г. через приложение было куплено 2980647 билетов на пассажирские электрички и 337068 билетов на фирменные экспрессы.

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