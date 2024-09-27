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Оплачивать поездки в приложении ЦППК можно уже на 60% станций Смоленской области

К оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» подключен участок Смоленск — Фаянсовая. Билеты можно оформлять в любом месте и в любое удобное для пассажиров время, активация не требуется. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Оплата проезда в приложении теперь действует на 32 станциях от Смоленска до Фаянсовой, с которых в совокупности ежегодно отправляются более 230 тыс. пассажиров: 567 км, Конец, Приднепровская, 551 км, Добромино, 541 км, Клоково, Глинка, 524 км, Нежода, Демщина, Ельня, Колошино, Жегловка, Коробец, Ежевица, Теренино, 475 км, Павлиново, 465 км, Гривка, Спас-Деменск, Чипляево, 434 км, Занозная, Борец, 107 км, Шайковка, 118 км, Ужать, 128 км, Фаянсовая.

Участок от Смоленска-Центрального до Духовской был подключен ранее на маршруте Смоленск — Вязьма.

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