Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино

Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струнино Ярославского направления. Пассажиры остановочного пункта, расположенного в Александровском районе Владимирской области, уже могут оформлять билеты в мобильном приложении и покупать абонементы на количество поездок на обычные электропоезда. Совсем скоро, в середине марта 2024 г., такая возможность появится и для экспрессов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Ежегодно со Струнино отправляется более полумиллиона пассажиров, и благодаря установке валидаторов у них появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок, а также покупать билеты в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В настоящее время на полигоне ЦППК подключены почти 1800 валидаторов, более 600 из которых установлены в 2023 г.

Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС
Импортонезависимость

***

ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще