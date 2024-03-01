ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино

Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струнино Ярославского направления. Пассажиры остановочного пункта, расположенного в Александровском районе Владимирской области, уже могут оформлять билеты в мобильном приложении и покупать абонементы на количество поездок на обычные электропоезда. Совсем скоро, в середине марта 2024 г., такая возможность появится и для экспрессов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Ежегодно со Струнино отправляется более полумиллиона пассажиров, и благодаря установке валидаторов у них появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок, а также покупать билеты в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В настоящее время на полигоне ЦППК подключены почти 1800 валидаторов, более 600 из которых установлены в 2023 г.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).