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Больше половины пассажиров ЦППК выбирают цифровые сервисы для оформления билетов

С начала 2023 г. 53,1% пассажиров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) выбрали различные цифровые сервисы самостоятельного оформления проездных документов.

«Уже второй год лидирующую позицию занимают билетные автоматы, — отметил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — В них с начала года приобретено более 17 млн билетов — 47,4% от общего количества. Технологии стремительно развиваются с каждым годом, соответственно растет и спрос на цифровые каналы продаж билетов. Поэтому мы делаем акцент на цифровых способах самостоятельной оплаты проезда».

Также с начала года количество продаж в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании увеличилось почти в полтора раза.

Благодаря введению сервиса безналичной оплаты у кассиров-контролеров на всех направлениях стало удобнее приобретать билеты и в поездах, эта услуга также пользуется популярностью.

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