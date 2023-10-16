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К обучающему порталу ЦППК подключились 90% сотрудников

За семь месяцев к единому внутреннему инфопространству для обучения и проверки знаний персонала присоединились 10 тыс. сотрудников ЦППК. Среди них — специалисты локомотивных бригад новых эксплуатационных депо МЦД-3 и МЦД-4. В следующем году планируется зарегистрировать еще одну тыс. сотрудников — таким образом, к порталу будет подключен весь кадровый состав компании. Об этом CNews сообщили представители «Центральная ППК».

Компания открыла единое внутреннее инфопространство для обучения персонала в феврале 2023 г. — в рамках подготовки к запуску новых московских диаметров.

На портале размещены документы для ознакомления и учебные пособия, а также порядка 100 курсов и тестов для кассиров, кассиров-контролеров и сотрудников локомотивных бригад. Темы разные: от технологии работы кассиров до работы локомотивных бригад, а сами курсы разработаны специалистами «Учебного центра ЦППК».

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«Сотрудники компании могут пройти как обязательные, так и рекомендованные программы, и сделать это в удобное для себя время с любого устройства, — сказала руководитель «Учебного центра ЦППК» Наталья Семенова. — Наибольшее внимание уделяется курсам, связанным с технологией обслуживания пассажиров, эксплуатацией валидаторов, оформлением билетов и управлением электропоездом. Все действия сотрудников и результаты курсов отслеживаются и заносятся в нашу систему».

В течение мая 2023 г. электронные курсы в пробном формате проходили билетные кассиры. До конца октября они полностью перейдут на техническое обучение в систему ЦППК, а локомотивные бригады уже сейчас проходят тестирование и освоение навыков с помощью нового инфопространства. В следующем году к порталу подключат также работников головного офиса компании.

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