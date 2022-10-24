В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления

Компания ЦППК опросила более 1000 активных пассажиров о том, где они чаще всего уточняют расписание электропоездов. Опрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

97% пассажиров ЦППК отдали предпочтение телефону или планшету. Также 31% выбирали для этой цели электронные табло на платформах, 25% — цифровые информационные панели в зоне касс. 20% пользуются компьютером. При этом 82% пассажиров обязательно уточняют расписание, когда едут по новому маршруту, 68% — когда узнают о смене расписания на своем маршруте. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Больше половины опрошенных совершают поездки по маршрутам ЦППК почти каждый день, четвертая часть пользуется электропоездами несколько раз в неделю.

ЦППК постоянно обновляет и совершенствует собственное мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Скоро в нем появятся таргетинговые push-уведомления с актуальной информацией по железнодорожным направлениям. Также в приложении в перспективе можно будет выбрать любимый маршрут и получать по нему всю необходимую информацию.

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АО «Центральная ППК» — российская пригородная пассажирская компания. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.