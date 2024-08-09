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ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП

ЦППК запустила возможность оформления бумажных и электронных проездных документов, а также пополнения транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) в билетных автоматах (БПА).

Функцией СБП оборудованы билетные автоматы на головных вокзалах столицы, а также станциях и остановочных пунктах каждого из направлений, где курсируют поезда ЦППК.

«Мы постоянном работаем над совершенствованием собственной системы продаж и стремимся к тому, чтобы оформлять билеты становилось еще быстрее и проще, — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Подключение оплаты по СБП стало частью масштабной программы ЦППК по внедрению цифровых сервисов для удобства проезда. Теперь больше нет необходимости прикладывать банковскую карту, а пользователи iOS могут оплачивать билеты с помощью смартфона. Чтобы воспользоваться цифровой функцией, нужно лишь выбрать на экране БПА соответствующую форму оплаты, отсканировать QR-код и завершить операцию в мобильном приложении банка. Все это займет считанные секунды».

Подключение к СБП осуществляется через Сбербанк.

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цифровизация

«Сбер» предлагает компаниям и их клиентам самые современные и безопасные инструменты для оплаты товаров и услуг. Мы рады быть надежным партнером ЦППК в процессе цифровизации системы продаж билетов на поезда, которая становится все более доступной и удобной для пассажиров любого возраста в разных регионах нашей страны», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

В настоящее время на станциях ЦППК функционирует более 2 тыс. билетных автоматов.

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