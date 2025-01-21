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Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты

ЦППК подключает Единую цифровую карту (ЕЦК) жителя Рязанской области к своей билетной системе. Этой картой можно совершать различные платежи, от покупок в магазинах до банковских переводов, а в 2025 г. по ней станут доступны и льготные поездки на пригородных маршрутах. Компания реализует проект совместно с Правительством Рязанской области и оператором ЕЦК. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Оформление билетов с помощью Единой цифровой карты — часть программы ЦППК по расширению инструментов оплаты проезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе школьники и студенты, смогут совершать по ней разовые поездки на пригородных поездах в регионе.

Благодаря новому цифровому сервису пассажирам-льготникам не потребуется каждый раз предъявлять соответствующее удостоверение. Достаточно лишь однажды обратиться в кассу для записи льготы, а в дальнейшем — оформлять билет на карту в кассе или билетном автомате. Вся необходимая информация о льготе будет содержаться на ЕЦК.

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ЦППК и оператор проекта ЕЦК уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Единая цифровая карта жителя Рязанской области — это дебетовая бесконтактная банковская карта, которая также совмещает в себе функции скидочной, зарплатной, транспортной и социальной карт, а также читательского билета и электронного пропуска.

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