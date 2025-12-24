Разделы

Россия ЦФО Московская область Орехово-Зуево

Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево

СОБЫТИЯ


24.12.2025 «Активное долголетие» научит людей старшего возраста пользоваться Мах 1
21.11.2025 Более 1,6 млн скан-образов метрических и актовых книг Московской области доступно онлайн 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 1
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
29.01.2025 В самом маленьком городе Подмосковья ускорили мобильный интернет 1
16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
13.12.2024 Программно-аппаратный комплекс МТС поможет предотвратить аварии на тепловых сетях в 42 городах Подмосковья 1
11.10.2024 Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия» 1
23.08.2024 В дальнем Подмосковье разогнался мобильный интернет 1
22.07.2024 «Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье 1
11.03.2024 «МегаФон» втрое разогнал интернет в двух десятках деревень и сел Подмосковья 1
09.02.2024 МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области 1
31.01.2024 Аналитики узнали, какие московские локации больше всего привлекают воронежцев 1
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья 1
12.12.2023 «Кухня на районе» запустилась в 8 городах 1
19.10.2023 МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области 1
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области 1
31.07.2023 МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
26.04.2023 «Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье 1
26.04.2022 Tele2 фиксирует рост спроса на конвергентный тариф на 91% 1
04.03.2022 Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 1
21.09.2020 Selectel высадил 20 тысяч деревьев в рамках новой программы защиты окружающей среды 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
31.05.2018 Игорь Евдокимов -

Теперь мы знаем точно, где и когда был куплен каждый билет на пригородную электричку

 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
20.08.2013 «Бинбанк» запустил «Интернет-банк» для частных клиентов вместе с Faktura.ru 1

Публикаций - 83, упоминаний - 85

