«МегаФон» втрое разогнал интернет в двух десятках деревень и сел Подмосковья

60 тыс. жителей сел и деревень крупнейших городских округов Московской области почувствовали существенно новое качество связи и отследили рост скорости мобильного интернета в своих смартфонах. Технические специалисты МегаФона установили на этих территориях более современное телеком-оборудование улучшить стабильность сигнала, повысить емкость и впервые вывести в интернет 10 населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые телеком-объекты охватывают территории 24-х поселений. Оборудование, поддерживающее диапазон LTE-1800 с высокой емкостью и проникающей способностью, позволяет абонентам оператора пользоваться интернетом с максимальной скоростью — 195 Мбит/с. С этими параметрами можно наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов, прямых трансляций и пр. в высоком качестве и без задержек. Вместе с тем на территориях поселений теперь доступна технология VoLTE работающая в сети четвертого поколения (4G). С ее помощью можно с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и его четкости.

Благодаря новым телеком-объектам в интернет впервые вышли 10 населенных пунктов, среди которых поселок Алексино и деревня Горшково в Истринском городском округе (ГО), а также деревни Коняшино и Сельвачево (Раменский ГО), Красная Дубрава (Орехово-Зуевский ГО), Сырьево (Наро-Фоминский ГО), Бережки (ГО Солнечногорск) и Алмазово (ГО Щелково).

Еще в трех локациях Подмосковья инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно втрое — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 585 Мбит/с. Речь идет о деревне Осеево (Лосино-Петровский ГО), селе Остров и сельском поселении Булатниковское (Ленинский ГО).

«За последний год трафик в этих поселениях вырос в 4 раза, что стало следствием быстрого социально-экономического развития Московской области. Все больше людей приезжают в села и деревни региона не только в летний сезон — их часто выбирают в качестве постоянного места жительства. Мы понимаем важность и социальную значимость интернета для современного человека, поэтому наши специалисты регулярно обновляют оборудование для сохранения надежности сети на фоне кратного роста числа абонентов», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В конце января 2024 г. инженеры «МегаФона» уже ускорили интернет для миллиона жителей в 11 подмосковных городских округах. Теперь обновленные радиорелейные линии обладают пропускной способностью до 3 Гбит/с, что позволяет наслаждаться фильмами и сериалами в высоком качестве

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.