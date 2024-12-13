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Программно-аппаратный комплекс МТС поможет предотвратить аварии на тепловых сетях в 42 городах Подмосковья

МТС внедрила решение по раннему обнаружению инцидентов на базе интернета вещей для дистанционного мониторинга тепловых сетей в 42 городах Подмосковья. Система позволит предотвратить аварийные ситуации на магистральных трубопроводах в зимнее время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила умные датчики на крупнейших теплоэнергетических предприятиях Подмосковья, в том числе Красногорске и Орехове-Зуеве. Проект позволит повысить эффективность управления системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, что имеет ключевое значение для более чем 4 млн жителей и десятков тысяч предприятий в регионе.

Проект реализуется совместно с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ МО «АРКИ»). К проекту подключено несколько сотен котельных, которые в автоматическом режиме передают данные о состоянии инфраструктуры в центральную систему диспетчерского управления. IoT-устройства позволяют диспетчерам дистанционно в режиме онлайн следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а в случае отклонения нормативов на две-три единицы получать оповещения на смартфон. Актуальные данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае повреждения коммуникаций — оперативно выехать на место для устранения внештатной ситуации. Данные поступают каждый час.

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«Резкие перепады температуры – серьезный вызов сфере ЖКХ. С установкой умных датчиков теплосетям удастся существенно сократить затраты на выездной мониторинг инженерных сооружений и количество обращений от жителей. Улучшается скорость реакции на инциденты и качество сервиса. Система позволяет не допустить замерзания и последующего размораживания магистралей, а также избежать дорогостоящего ремонта, замены труб, и отключений тепла. Рассчитываем, что превентивные меры сделают жизнь жителей Подмосковья более комфортной, а также минимизируют риски выхода тепловой инфраструктуры из строя в критически важные холодные месяцы», — отметил руководитель направления IoT-продуктов для ЖКХ и энергетики МТС Сергей Бирюля.

«Проект станет важным шагом к цифровизации коммунального хозяйства с использованием новейших технологий. Ожидается, что в дальнейшем использование интеллектуальных систем сможет привести к уменьшению тарифов на отопление для жителей, благодаря более эффективному управлению ресурсами и снижению затрат на аварийные ремонты», — сказал директор ГКУ МО «АРКИ» Игорь Газарян.

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