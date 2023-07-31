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МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в дачных поселках Петушинского района Владимирской области. В деревнях Репихово, Киберево и Перново средняя скорость передачи данных выросла более чем на 30 процентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС в разгар дачного сезона установила дополнительное телеком-оборудование вблизи деревни Репихово, которое обеспечивает покрытием стандарта 4G также деревню Молодино, садовые участки поселка Городищи и деревню Глубоково с одноименной железнодорожной платформой на линии Орехово-Зуево — Владимир.

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в деревне Киберево с охватом связью проходящих мимо федеральных трасс М7 и М12, которые соединяют Владимир и Москву. Коттеджный поселок популярен у дачников, многие из которых проживают здесь круглогодично.

В деревне Перново Петушинского района МТС разогнала скорость мобильного интернета как для местных жителей, так и дачников из других близлежащих поселков. Перново находится на развилке автодорог, соединяющих старинные города Покров и Киржач, а также стоит на трассе, проходящей через более чем 10 деревень и выходящей на направление Владимир-Кольчугино-Александров.

«Big Data МТС показала, что Петушинский район благодаря своей экологии и удобному расположению между двумя регионами является излюбленным местом для московских и владимирских дачников. Нам важно, чтобы люди, выбравшие для жизни эти места, могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым привыкли в городе: следить за новостями, пользоваться госуслугами, заказывать дачные товары и инструменты в интернет-магазинах, искать сезонные рецепты или даже вести прямые эфиры с участка. Если речь идет об охране территории, то можно воспользоваться услугами видеонаблюдения или избежать аварий с умными электронными датчиками и счетчиками, которые также может установить МТС. Учитывая, что тренд на загородную жизнь благодаря удаленной работе и учебе возрастает, мы будем и дальше развивать связь в районах Владимирской области», − сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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Ранее МТС прокачала сеть в деревнях и дачных поселках Александровского и Судогодского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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