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Selectel высадил 20 тысяч деревьев в рамках новой программы защиты окружающей среды

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Провайдер ИТ-инфраструктуры открыл долгосрочную программу «Зеленый Selectel», посвященную защите окружающей среды, в рамках которой высадил десятки тысяч деревьев.

Созданная программа улучшит экологию тех районов, где расположены дата-центры компании. Для этого Selectel будет ежегодно высаживать одно дерево за каждый сервер, работающий в дата-центрах компании. Первый шаг по реализации программы — высадка 20 тыс. деревьев в Московской и Ленинградской областях.

«Мощность наших дата-центров 14,4 МВт, в год они потребляют достаточно большой объем электроэнергии. Мы хотим частично компенсировать потребление ресурсов, высаживая деревья. Наши дата-центры расположены в Московской и Ленинградской областях, именно там и будет реализовываться программа "Зеленый Selectel"», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

19 сентября 2020 г. сотрудники и волонтеры высадили 20 тыс. сосен в Орехово-Зуевском районе Московской области и Кингисеппском районе Ленинградской области. В акции приняли участие 300 человек.

В Ленинградской области акция прошла в сотрудничестве с Кингисеппским лесничеством.

«Кингисеппский район Ленинградской области — один из самых индустриально развивающихся, рядом портовая зона. То, что в акции ВООП по посадке леса приняла участие технологическая компания — беспрецедентный случай, таких организованных экологических “вылазок” ранее не было. И я рад, что сохранение леса волнует все большее количество организаций. Ведь лес — это наши легкие. Лес сможет без нас, а мы без него — нет», — сказал Дмитрий Бровченко, директор Кингисеппского лесничества.

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