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Автомагистраль М7 Волга Федеральная автомобильная дорога Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Около 20 тыс. татарстанцев в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
27.09.2024 МТС прокачала LTE на трассе М-7 под Владимиром 1
03.07.2024 МТС прокачала мобильный интернет на вокзалах Владимира 1
21.03.2024 МТС увеличила скорость LTE на трассе М7 во Владимире 2
21.12.2023 МТС прокачала сеть на трассе М7 в Татарстане 1
19.12.2023 МТС «оцифровала» самый красивый поющий мост России 1
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
19.10.2023 МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области 2
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 2
07.02.2022 Ozon Express заработал в Татарстане 1
25.02.2013 Шувалов поручил «узаконить» стартап из Татарстана 1
04.02.2013 Tele2 в 2012 г. увеличила число базовых станций на 14% 1
09.08.2012 Inoventica завершила тестовые испытания технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena 1
11.08.2011 Производство светодиодных подложек по израильской технологии ALOX будет размещено во Владимире 1
16.12.2005 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире 1
10.11.2005 Тестируем сеть передачи данных "Скай Линк": how much is a fish? 2

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Автомагистраль М7 Волга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13466 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Автодория 44 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Ciena 204 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВладТелеком 8 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1491 1
Казанский купец 1 1
Воронцовские сыры 1 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Точмаш ВПО - Владимирское производственное объединение 2 1
Залесный Агрофирма 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12247 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8297 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8797 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16579 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5948 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5639 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22128 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2590 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11745 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3028 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25078 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21339 4
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2999 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1858 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8501 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11545 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7010 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 730 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9499 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24917 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13051 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4215 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12507 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12010 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 1
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Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 796 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1051 1
МТС Big Data 295 2
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Office 3852 1
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 317 1
Савушкин Алексей 46 5
Никифоров Николай 1136 1
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Хробостова Екатерина 2 1
Шакиров Марат 61 1
Розинова Раиса 14 1
Куликов Михаил 2 1
Костяновский Василий 1 1
Сафаров Асгат 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3252 11
Россия - РФ - Российская федерация 151066 10
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Беларусь - Белоруссия 5901 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18049 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3058 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3133 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 753 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Киржачский район - Киржач 22 3
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 36 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1295 2
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 79 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 10 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 27 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 723 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2554 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2782 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 935 1
Россия - УФО - Челябинская область 1317 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 975 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - СФО - Кемеровская область 956 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 854 1
Россия - СЗФО - Псковская область 655 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10287 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 603 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6689 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2504 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 2
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 19 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6438 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 721 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8313 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 407 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5232 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5802 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1263 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5075 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5714 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30657 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 424 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2223 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16893 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1508 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2722 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 71 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3083 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
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