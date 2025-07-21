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Автомагистраль М7 Волга Федеральная автомобильная дорога Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа
УПОМИНАНИЯ
Автомагистраль М7 Волга и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
|МТС Big Data 295 2
|Apple iPhone 6 4863 1
|Microsoft Office 3852 1
|PingPlotter 3 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 317 1
|Савушкин Алексей 46 5
|Никифоров Николай 1136 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Сурков Владислав 73 1
|Куховаренко Антон 9 1
|Потапкин Никита 14 1
|Воронцов Александр 3 1
|Абдулганиев Фарид 2 1
|Шульгина Елена 1 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Шакиров Марат 61 1
|Розинова Раиса 14 1
|Куликов Михаил 2 1
|Костяновский Василий 1 1
|Сафаров Асгат 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 1
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