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МТС прокачала LTE на трассе М-7 под Владимиром

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации на участке автодороги М-7 «Волга», проходящем в районе города Собинка Владимирской области. Благодаря этому в городе и на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила новое телеком-оборудование на территории города Собинки, который находится в 37 километрах от Владимира. Новое качество связи получили почти 17 тыс. жителей, а также автомобилисты, проезжающие по трассе М-7 на участке Москва-Владимир. Там же проходит железная дорога МоскваНижний Новгород с железнодорожной станцией Ундол, где останавливаются пригородные поезда.

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Теперь владимирцы и приезжие могут пользоваться онлайн-навигаторами и картами, совершать операции в онлайн-банке, покупать билеты через приложения, слушать музыку по интернету, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами. МТС обеспечила стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет на всех инфраструктурных объектах вдоль трассы: на комплексах сервиса, автозаправках, терминалах оплаты проезда и в зонах отдыха. Это позволит предпринимателям использовать онлайн-оплату, устанавливать датчики контроля и камеры видеоаналитики.

«Модернизацией сети в Собинке и на автодороге М-7 мы продолжаем реализацию проекта по обеспечению стабильным и бесшовным LTE трасс и притрассовых населенных пунктов. Ранее мы построили всю инфраструктуру связи на трассе М-12 и запустили ковровое покрытие на всем ее протяжении во Владимирской области. Теперь путешествия будут комфортнее и безопаснее. Кроме того, сеть LTE станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга транспорта, состояния дорог и безопасности в пути», – отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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