МТС увеличила скорость LTE на трассе М7 во Владимире

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета на участке федеральной автотрассы М7 «Волга», проходящей через северную часть Владимира. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета МТС в этом районе выросла до 50 Мбит/с.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на улице Куйбышева и участке автодороги М7. Здесь расположена большая торгово-логистическая зона с торговыми центрами, складами, автомастерскими, АЗС и общепитом, интернет-трафик в которой за год вырос на 30%.

«Востребованность трассы М7 «Волга» растет, так как увеличивается грузовой трафик из Москвы и Санкт-Петербурга на восток. Этот участок загружен еще и потому, что он связан транспортным сообщением с Юрьев-Польским с выходом на трассу Москва-Ярославль. Высокие скорости мобильного интернета позволят подключать датчики мониторинга грузопотоков, систему безопасности в пути, цифровые сервисы для координации перевозок и складских работ», – сказал директор филиала МТС Владимирской области Алексей Савушкин.

В зоне нового покрытия также находится микрорайон «Веризино» с большой социальной инфраструктурой и многоквартирными жилыми домами, где проживает более 5000 человек. Теперь местные жители смогут быстро загружать тяжелый контент, смотреть видео в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Также установленное МТС телеком-оборудование увеличило скорость мобильного интернета у «Красносельских бань» и Центрального парка культуры и отдыха Владимира.

Ранее МТС обеспечила ковровое покрытие LTE на участке автодороги М12 Москва — Владимир у транспортной развязки федеральных трасс М7 и М12 в Петушинском районе, в Собинском районе между деревнями Теплиново и Короедово, а также на отрезке Владимир-Муром.