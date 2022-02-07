Ozon Express заработал в Татарстане

Татарстан стал восьмым регионом присутствия Ozon Express – помимо Москвы и Московской области, сервис быстрой доставки представлен в Санкт-Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Томске и Волгограде.

В Казани сервис открыл два даркстора — на Оренбургском Тракте и Горьковском шоссе. В Набережных Челнах даркстор Ozon Express расположен на Мензелинском тракте. Жителям городов доступна как доставка за час, так и в удобные временные слоты. Оформить заказ с быстрой доставкой жители Казани и Набережных Челнов могут в специальной вкладке на сайте или в приложении Ozon.

В Ozon Express можно купить как продукты питания и FMCG-товары, так и электронику, бытовую технику, детские товары. В ассортименте представлены и товары под собственной торговой маркой Ozon Express: молочные продукты, сыры, напитки, бакалея, снеки — всего более 20 позиций. Скоро в дарксторах в Казани и Набережных Челнах откроют собственные пекарни — в доставке появятся горячий хлеб, багеты и чиабатты, а также сладкая выпечка.

Ozon Express расширяет ассортимент продуктов питания за счет локальных производителей и продавцов. Поиск и обучение новых поставщиков проходят в том числе в рамках образовательной программы Ozon и Минсельхоза России. Уже порядка 20 местных производителей сотрудничают с Ozon Express, среди них — «Агрофирма “Залесный”», «РМ агро», «Пестречинка», «Казанский купец» и другие. Сотрудничество с сервисом подходит и для небольших предпринимателей — уже несколько локальных хозяйств поставляют в Ozon Express мясные и молочные продукты. Как, например, сыроварня «Воронцовские сыры» — компания по производству крафтовых сыров с цехами в Казани и Высокогорском районе Татарстана.

«Мы начали варить сыр в 2017 г. — тогда это были эксперименты на домашней кухне. С тех пор мы открыли собственное производство, наш ассортимент насчитывает уже порядка 60 позиций, а сырье нам поставляют проверенные фермерские хозяйства. Осенью прошлого года мы начали сотрудничество с Ozon Express — поставляли нашу продукцию в Московский регион. Для нас это сотрудничество стало большим шагом в развитии канала онлайн-продаж. Мы рады, что Ozon Express появился в Татарстане. Теперь у жителей Казани и Набережных Челнов будет возможность с быстрой доставкой получить свежие продукты, в том числе, наши крафтовые сыры», — сказал Александр Воронцов, основатель сыроварни «Воронцовские сыры».

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Появление сервиса в регионе также создаст порядка 300 новых рабочих мест — как на самих дарксторах, так и в службе доставки.

«Спрос на сверхбыструю и гиперлокальную доставку стал новым трендом развития рынка eCom по всему миру. Открытие в Татарстане сети дарксторов Ozon и запуск сервиса Ozon Express открывает новые возможности как для наших покупателей, так и поставщиков, в том числе фермеров», — отметил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Мы продолжаем региональную экспансию Ozon Express и рады, что теперь преимущества сервиса доступны и в Татарстане. Жители региона активно используют все преимущества онлайн-торговли — количество заказов на Ozon в Татарстане в прошлом году выросло в 2,8 раза год к году. Теперь же мы готовы предложить новый уровень онлайн-шопинга — несколько тысяч самых разных товаров с доставкой всего лишь за час. Оценить ассортимент и быструю доставку можно уже сейчас — заказать не только продукты питания, но и подарки к любимым февральским праздникам, например, смартфон, парфюм или книгу», — сказала Елена Шульгина, генеральный директор Ozon Express.