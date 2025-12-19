Разделы

Россия СЗФО Архангельская область Холмогорский район Холмогоры

Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры

СОБЫТИЯ


19.12.2025 «МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области 1
01.10.2025 Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G 1
10.09.2025 МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области 1
09.09.2025 Россияне стали больше путешествовать на поездах и авто 1
15.08.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на трассе М-8 в Вологодской области 1
29.07.2025 Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества 1
16.07.2025 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М‑8 в Вологодской области 1
30.05.2025 Дороги, аэропорты, вокзалы: МТС расширила покрытие сети мобильной связи к сезону отпусков 1
27.05.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью 1
23.12.2024 «МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных 1
24.09.2024 «МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области 1
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области 1
18.07.2024 3Logic Group увеличивает складские мощности 1
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «городе знатных самоваров» 1
27.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Соколе и Кадникове 1
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
05.10.2023 МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
26.04.2023 4G «Мегафона» пришел на Двинскую землю 1
22.03.2023 Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 1
01.03.2023 Семь поселений Красноярского края получили улучшенную мобильную сеть 1
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» 1
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
18.09.2013 «Электронные пастухи» обезопасят федеральную трассу от ДТП с дикими животными 1
18.11.2011 МТС обеспечила связью 3G отдаленные районы Архангельской области 1
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 1
03.03.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» 1
04.06.2009 «Энера Инжиниринг» повышает надежность электроснабжения Крайнего Севера 1
05.06.2008 Tele2 увеличила покрытие сети в Архангельской области в 3 раза 1
26.03.2008 Tele2 расширяет присутствие в Архангельской области 1
14.05.2007 Tele2 "мобилизуется" в Архангельске 1
09.01.2007 ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети 1
16.09.2002 Число абонентов "Би Лайн GSM" в Центральном регионе достигло 300 тыс. 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9938 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 5
Ростелеком 10327 4
Telegram Group 2586 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 118 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
Газпром нефть 670 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1486 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9362 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6708 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8928 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3300 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1274 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1096 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12992 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3963 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 1
Оцифровка - Digitization 4938 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1087 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5852 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 1
Honor - серия смартфонов 217 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 508 1
Apple iPhone 11 275 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС Big Data 312 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Тимонин Сергей 41 4
Савушкин Алексей 46 3
Городилин Константин 4 1
Путин Владимир 3356 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Сенченко Екатерина 3 1
Смирнова Наталья 11 1
Михайлов Алексей 97 1
Прищемихин Андрей 15 1
Герасимов Евгений 14 1
Ким Андрей 46 1
Автомонов Дмитрий 1 1
Лебедева Алла 26 1
Мелихов Дмитрий 54 1
Упоров Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 18
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 918 9
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 745 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 4
Беларусь - Белоруссия 6039 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 339 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 3
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Новая Ладога 7 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1077 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
Армения - Республика 2373 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 947 2
Россия - ДФО - Амурская область 854 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 2
Россия - ЦФО - Костромская область 434 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 8
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 17 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 88 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Золотое кольцо России 56 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Автомагистраль М7 Волга - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа 17 2
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 24 2
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 28 1
Автомагистраль А180 Нарва - М-11 Нарва - Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией (Евросоюз) 6 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 235 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 19 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Аренда 2584 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
