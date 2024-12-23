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«МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» и Минэкономразвития России проанализировали с помощью геоаналитики МТС поездки по стране в 2024 г. Выяснилось, что россияне стали чаще ездить в путешествия выходного дня — их количество увеличилось на 10% в сравнении с прошлым годом. Туризм выходного дня играет наибольшую роль в турпотоке Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Владимирской, Калужской и Тульской областей — в этих регионах более половины от всех поездок пришлись на пятницу-воскресенье. Об этом CNews сообщили представители МТС.

40% путешествий, которые россияне совершили в этом году, пришлись на выходные дни. Направлением с наибольшей долей таких поездок стала Карачаево-Черкесская Республика — более половины (53%) всех посещений этого региона были совершены в период с пятницы по воскресенье и захватывали минимум одну ночевку. Главными местами притяжения туристов в республике являются село Архыз и поселок Домбай, возле которых располагаются одноименные горнолыжные курорты. Однако путешественники стремятся сюда не только зимой, но и в другие времена года. Так, по данным «МТС Travel», Архыз стал самым быстрорастущим направлением в России для поездок в межсезонье — число бронирований осенью там увеличилось в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.

Второе место в топе направлений с наибольшей долей поездок выходного дня разделили между собой Владимирская область и Республика Адыгея — 52% посещений этих регионов пришлись на дни с пятницы по воскресенье. Во Владимирской области особенной популярностью у туристов пользуются города Золотого кольца Владимир и Суздаль, куда удобно совершать короткие путешествия жителям Центральной России. В Адыгею туристы отправляются, чтобы исследовать природу Северного Кавказа, а также останавливаются в столице региона, Майкопе — по данным «МТС Travel», город вошел в перечень направлений, где больше всего выросло число бронирований отелей в 2024 г. (+80% год к году).

В топ востребованных направлений для поездок выходного дня вошли также Калужская и Тульская области — каждая вторая поездка в эти субъекты совершалась с пятницы на воскресенье. Помимо исторических достопримечательностей и культурных объектов, регионы также известны событийным туризмом: например, в Тульской области ежегодно проходит музыкальный фестиваль «Дикая мята» и прочие мероприятия, а в Калужской области значительная часть событий сосредоточена в арт-парке «Никола Ленивец».

«Большинство поездок выходного дня туристы совершают на личных автомобилях, и доля таких путешествий будет только расти, в том числе благодаря развитию инфраструктуры автотуризма — дороги, многофункциональные зоны дорожного сервиса, связь. В этом году положено начало масштабной работы: определены четыре пилотные трассы — М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в периметре которых находятся 20 регионов, в том числе Владимирская, Ярославская, Тверская, Тульская, Свердловская области, Краснодарский край, Республики Татарстан, Чувашия и Адыгея. В этих регионах планируется приоритетно развивать туристическую инфраструктуру, строить современные многофункциональные зоны дорожного сервиса, новые гостиницы и глэмпинги, что позволит сделать поездки всей семьей комфортнее. Кроме того, сегодня региональные команды активно включились в работу по формированию автотурмаршрутов. Более 60 готовых путеводителей уже доступны на портале "Путешествуем.рф"», — отметил заместитель директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Константин Городилин.

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В то же время в абсолютном количестве поездок на выходные традиционно лидируют Москва и Московская область с долей 13% от всех путешествий выходного дня, Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%) и Краснодарский край (5%), но доли поездок, совершенных с пятницы по воскресенье, от общего количества посещений у них меньше. Так, 46% путешествий в Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось на выходные дни, в Москву и Московскую область — 43%, в Краснодарский край —21%.

Методика: исследование проведено на базе обезличенной Big Data МТС; был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян по стране, совершенных с пятницы по понедельник с захватом как минимум одной ночевки с января по декабрь 2024 г. включительно и за аналогичный период 2023 г.

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