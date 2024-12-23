Городилин Константин
Городилин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
|МТС Big Data 265 1
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