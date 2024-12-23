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Все категории 166143
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Городилин Константин



23.12.2024 «МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных 1
09.10.2024 Аналитика МТС: Бурятия вошла в топ-3 популярных регионов Дальнего Востока у туристов 1
09.10.2024 Аналитика МТС: летом 2024 г. российские туристы стали на 28% чаще путешествовать в Якутию 1
27.09.2024 Туристы в летние месяцы выбирали отдых в Приморье, на Камчатке и в Бурятии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Городилин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Бронирование - Booking 576 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
МТС Big Data 265 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 3
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 54 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 48 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 24 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 24 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 86 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
Золотое кольцо России 38 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 85 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 13 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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