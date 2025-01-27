Никола-Ленивец ландшафтный арт-парк
Никола-Ленивец и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8832 4
|Цифровые Привычки 24 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
|Yandex - Яндекс 7353 1
|Резонанс НПП 370 1
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
|Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 179 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
|Каныгин Александр 1 1
|Чепа Александр 1 1
|Хахинова Александра 7 1
|Павленко Антон 15 1
|Денискина Юлия 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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