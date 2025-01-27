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Никола-Ленивец ландшафтный арт-парк



27.01.2025 «Авито Путешествия»: сколько стоит проживание в регионах, где пройдут главные музыкальные фестивали лета 2025 года 1
08.08.2024 «МегаФон»: от Калуги до Нарьян-Мара – тюменцы увлеклись событийным туризмом 1
08.08.2024 «МегаФон»: аналитики назвали самые популярные фестивали среди курганцев 1
31.07.2024 «Яндекс Карты» разработали навигацию для арт-парка «Никола-Ленивец» 1
26.07.2024 МТС удвоила скорости LTE для участников фестиваля «Архстояние-2024» в арт-парке Никола-Ленивец 1
26.07.2024 Tele2 обеспечил связь посетителям арт-парка «Никола-Ленивец» 1
15.07.2024 «ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце 1
11.07.2024 «МегаФон»: москвичи заинтересовались музыкальными фестивалями Сибири и Урала 1
13.07.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE арт-парк Никола-Ленивец 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Никола-Ленивец и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8832 4
Цифровые Привычки 24 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Yandex - Яндекс 7353 1
Резонанс НПП 370 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8153 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7650 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3407 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 239 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2533 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5036 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 984 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3854 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2125 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 179 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Каныгин Александр 1 1
Чепа Александр 1 1
Хахинова Александра 7 1
Павленко Антон 15 1
Денискина Юлия 2 1
Россия - ЦФО - Калужская область 981 6
Россия - РФ - Российская федерация 144407 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 2
Россия - СФО - Новосибирск 4297 2
Европа 21774 2
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 21 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 329 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 66 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6176 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1690 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2933 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1802 1
Спорт - Теннис 67 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
VK Fest 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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