«Яндекс Карты» разработали навигацию для арт-парка «Никола-Ленивец»

«Яндекс Карты» разработали навигацию по крупнейшему в Европе арт-парку «Никола-Ленивец» и запустили тематические подборки с маршрутами для знакомства с ним. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При въезде в «Никола-Ленивец» посетителей встретит карта, где отмечены инсталляции, арт-дома и многое другое. К 36 постоянным арт-объектам поставили экспликации, на которых указано их название и автор, а также есть QR-код, ведущий в «Яндекс Карты».

В их приложении и десктопной версии всегда доступна подробная карта парка, и там же можно найти детально проработанные 3D-модели знаменитых «Ротонды», «Бобура», «Маяка» и «Мавзолея».

Яндекс «Яндекс Карты» разработали навигацию для арт-парка «Никола-Ленивец»

Для тех, кто готов отправиться в путешествие по просторам «Никола-Ленивца», «Яндекс Карты» создали подборки, по которым можно построить четыре тематических маршрута для прогулок и каждый раз по-новому исследовать арт-парк. Проект называется «Мыслимо-Немыслимо», и предлагает посетителям необычный опыт погружения в атмосферу искусства и природы.

На одном из таких маршрутов можно познакомиться с арт-аттракционами, которые будут интересны детям и взрослым, желающим ненадолго вернуться в детство. На другом — узнать об архитектуре арт-домов, переосмысливающих привычные форматы жизни и отдыха на природе. Два оставшихся маршрута предлагают изучить инсталляции Старого парка, практически слившиеся с ландшафтом. А также сонастроиться с собственным «я» с помощью арт-объектов, располагающих к размышлениям.

Александр Каныгин, руководитель спецпроектов «Яндекс Карт»: «Мыслимо-Немыслимо» — проект, который подробно знакомит с парком и открывает его с неожиданных сторон. В «Никола-Ленивце» все одновременно реально и иллюзорно. Физические объекты имеют свои истории и мифы. Так же и наши маршруты проходят по местам, но одновременно и по ощущениям и эмоциям. Отсюда такое название. «Никола-Ленивец» — не только крупнейший арт-парк под открытым небом, но и культовое место для многих наших пользователей. Поэтому нам как сервису было важно помочь им сориентироваться на огромной территории и получить новый опыт и ощущения от природы и искусства».